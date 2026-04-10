Ivan Bella prezradil vesmírnu kuriozitu: Borovička, ktorá s ním letela, mala prekvapivú úlohu!

BRATISLAVA – Do vesmíru si prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella zobral aj fľašu borovičky. A hoci by sa mohlo zdať, že sa bude na vesmírnej lodi oslavovať, dôvod bol úplne iný.
Prvý Slovák vo vesmíre, bývalý stíhací pilot Ivan Bella (61), nedávno zavítal do relácie Medzi nami s Katou Martinkovou a pobavil divákov jednou netradičnou kuriozitou zo svojho historického letu. „Ja viem, že vy ste niesli hore aj pálenku…“ začala moderátorka. Bella sa hneď chytil a s úsmevom zareagoval: „Slušný Slovák predsa nepríde na návštevu s prázdnymi rukami.“ Ako ale prezradil v relácii, borovička nebola určená na pitie. „To tam nebolo preto, aby sa chľastalo, ale v rámci psychohygieny,“ prezradil Bella a dodal, že jej účel bol úplne iný. Pozrite si vo videu...
Ivan Bella sa do vesmíru vydal v roku 1999 ako 385. človek zo Zeme. Už v auguste 1998 ho vybrali za člena rusko-francúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na kozmickej stanici Mir, ktorá odštartovala 20. februára 1999. Pre Slovensko išlo o historický okamih – Bella sa stal prvým slovenským kozmonautom. Reláciu Medzi nami s Katou Martinkovou sledujte v piatok 10. apríla 2026 o 21.45 h na Dvojke.
