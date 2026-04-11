Marek Vašut odhalil drsnú pravdu: V hereckom svete už talent nestačí! Ak nemáš toto, skončil si

BRATISLAVA – Krutá realita šoubiznisu! Marek Vašut prehovoril otvorene o tom, čo dnes rozhoduje o úspechu pred kamerami. Talent? Ten už vraj nestačí!
Herec, ktorého diváci poznajú nielen z českých a slovenských projektov, ale aj z veľkých zahraničných produkcií, to v šou Neskoro večer povedal úplne narovinu. Marek Vašut otvorene priznal, že dnešná doba nepraje tým, ktorí si strážia súkromie. Kým kedysi rozhodoval talent a charizma, dnes je to inak.
„Predstavte si, že dnes, keď sa urobí kasting, tak existujú špecializované agentúry, ktoré robia analýzu impactu – teda dopadu. Čiže koľko má ten a ten daný herec followerov,“ prekvapil svojím vyjadrením obľúbený herec. „A keď si režisér povie, mám tu dvoch hercov, obaja sa mi páčia, tento ale o niečo viac… prichádza na rad producent,“ dodal. A tým sa celá situácia ešte viac zamotáva!
Herec, ktorý si zahral aj v zahraničných projektoch vrátane špionážneho hitu Slow Horses, priznal, že sociálne siete si nezaložil dobrovoľne. Práve tvorcovia seriálu ho k tomu dotlačili. A hoci dnes už profil má, nadšený z toho rozhodne nie je.
Vašut má však v tomto jasno. Tvrdí, že v jeho veku už nepotrebuje naháňať lajky ani si budovať popularitu cez Instagram. Svoje súkromie si stráži a verejne ho zdieľať nemieni. O to viac mu je však ľúto mladej generácie hercov. Podľa jeho slov dnes už nestačí talent či charizma. Ak nemáš tisíce followerov, dvere k veľkým projektom sa môžu zavrieť skôr, než na ne vôbec stihneš zaklopať…
Sledujte Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%