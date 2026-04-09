Ani lopata mu nie je cudzia! Gábor Boráros sa manuálnej práce nebojí... Slová chvály

BRATISLAVA - MMA zápasník Gábor Boráros ukazuje, že tvrdosť z klietky vie preniesť aj do bežného života. Popri príprave na júnový zápas v Celebrity Combat sa venuje aj práci okolo domu, ktorú zvláda vlastnými rukami.
Aj napriek tomu, že Gábor Boráros trávi dlhé roky v klietke a jeho kariéra je spojená najmä s tvrdými zápasmi, fyzickej práci mimo športu sa vôbec nevyhýba. Práve naopak – manuálne zručnosti považuje za prirodzenú súčasť života. Keďže žije v rodinnom dome, starostlivosť o jeho okolie berie do vlastných rúk, čo môže byť pre mnohých jeho fanúšikov prekvapením.
„Keď bude lepšie počasie, tak musím dokončiť dom, aj dvor, aj plot a také veci,” priznal otvorene. Z jeho slov je cítiť, že nejde len o povinnosť, ale aj o určitú hrdosť na vlastnú šikovnosť. „Nemám s tým problém, aby som všetko vedel dokončiť ručne aj ja. Všetko viem urobiť a dosť šikovný som v tom,” pochválil sám seba s úsmevom. Aj keď sa rád spolieha na vlastné ruky, spoluprácam sa nebráni. Ak je to potrebné alebo efektívnejšie, vie oceniť pomoc odborníkov či známych.
Fanúšikovia sa však môžu tešiť najmä na jeho návrat do akcie. Už v júni ho budú môcť vidieť zápasiť v organizácii Celebrity Combat, kde opäť predvedie svoje bojové schopnosti. Gábor tak dokazuje, že nie je len tvrdým bojovníkom, ale aj starostlivým otcom a praktickým mužom, ktorý sa dokáže postarať o domácnosť aj rodinu. V našom rozhovore sa zároveň vrátil aj k svojej účasti v reality šou Survivor, kde si prešiel náročnými podmienkami. Viac z jeho rozprávania si môžete vypočuť nižšie.