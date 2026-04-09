Pikantnosti zo spálne obľúbenej herečky! Chlebcová prijala nevšednú výzvu: Každý deň má s mužom sex!

BRATISLAVA - Barbora Chlebcová, ktorú diváci milujú ako zákernú Terezu Lapšanskú zo seriálového hitu Dunaj, k vašim službám, poriadne prekvapila! V televíznej šou totiž bez okolkov prehovorila o intímnej výzve, do ktorej sa nechala nahovoriť.
Herečka prijala pozvanie do relácie Záhady tela, kde padla otázka, či sú nezamestnaní muži sexuálne aktívnejší. Kým Martin Mňahončák situáciu odľahčil vtipom: „Aj keď si nezamestnaní, tak poď… času dosť,“ v štúdiu sa rozprúdila poriadne živá debata.
Najväčšie prekvapenie však prišilo v momente, keď sa slova ujala samotná Chlebcová. Tá sa totiž rozhodla ísť s pravdou von a prezradila detail zo svojho súkromia, ktorý by mnohé ženy len tak nevyťahovali. „Ja som sa raz dala nahovoriť na takú mesačnú aktivitu a mala som mať so svojím partnerom každý deň počas mesiaca sex,“ priznala bez hanby.
Jej slová okamžite vyvolali búrlivé reakcie. Oliver Oswald nezaváhal ani sekundu a reagoval: „To je dobré!“ Ostatní súťažiaci však zostali v šoku a začali ju okamžite bombardovať otázkami. Herečkine ďalšie slová boli ešte pikantnejšie… a odpoveď, na ktorú všetci čakali, vás poriadne prekvapí! Sledujte Záhady tela v sobotu 11. apríla o 20.30 h na Jednotke. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preverí štvorica: Martin Mňahončák s Janou Kolesárovou a Barbora Chlebcová s Oliverom Oswaldom.
