Syn Jana Krausa obvinený zo znásilnenia EX: KOLAPS pred ďalším súdom... FOTO z nemocnice!

PRAHA - Modelka Nikol Enevová prežíva jedno z najťažších období svojho života. Po mesiacoch súdnych sporov, kontrol a verejných útokov skončila v nemocnici, kde jej telo po rokoch neustáleho tlaku jednoducho vypovedalo službu. Kolaps tesne pred súdom.
Napätý súdny spor medzi modelkou Nikol Enevovou a synom moderátora Jana Krausa, Adamom, pokračuje. Prvé pojednávanie sa uskutočnilo ešte v júni, odvtedy však došlo k výmene sudkyne a prípad sa posunul do fázy, v ktorej sa čaká na ďalší krok súdu. Najbližšie pojednávanie je naplánované o dva týždne, no modelka medzitým skončila v nemocnici.
Škandál v rodine obľúbeného moderátora: Jeho syn čelí OBVINENIU ZO ZNÁSILNENIA! Rozhodovať bude súd
„Som v Motole na infúziách, ešte nejaký čas tu budem. To, čo sa rozbehlo, si vybralo svoju daň,“ povedala Blesku Nikol. Podľa jej slov sa proti nej v poslednom období spustila vlna útokov a administratívnych krokov zo strany úradov. Popri súdnom spore ju zároveň čaká aj opatrovnícke konanie o 11-ročného syna Olivera, čo si na nej vyberá daň nielen psychicky, ale aj fyzicky.
Dráma v rodine Krausovcov pokračuje: Jeden syn čelí obvineniu zo znásilnenia, druhý utiekol z domu
„Zničilo ma to psychicky, finančne aj fyzicky. Neviem, či budem môcť osobne prísť na súd,“ odkázala z nemocnice. Na sociálnych sieťach zároveň priznala, že po rokoch neustáleho tlaku jej telo vypovedalo službu a potrebuje pokoj. Pobyt v nemocnici tak vníma aj ako nútené spomalenie.