Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Polícia odhalila vodičov pod vplyvom alkoholu! Vodička šoférovala aj napriek zákazu

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRIEVIDZA - Policajti odhalili tento týždeň v okrese Prievidza dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu, ďalšia vodička nákladného auta šoférovala napriek tomu, že jej súd udelil zákaz. Dvoch mužov vo veku 26 a 38 rokov polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, 31-ročná šoférka čelí obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.

Dvadsaťšesťročného vodiča Volkswagenu zastavili a kontrolovali policajti v stredu (4. 2.) večer na jeden z ulíc v Prievidzi. Podrobil sa dychovej skúške s výsledkom 1,02 promile alkoholu. „V ten istý deň, o tri hodiny neskôr a len o ulicu ďalej kontrolovali kolegovia 38-ročného vodiča, ktorý viedol osobné auto Seat. Dychová skúška u neho preukázala hodnotu 1,58 promile alkoholu,“ doplnila polícia.

Ani nasledujúce ráno sa podľa nej nezaobišlo bez závažného porušenia zákona, keď v Handlovej kontrolovali policajti 31-ročnú vodičku, ktorá viedla nákladné vozidlo Fiat napriek tomu, že jej súd uložil zákaz viesť motorové vozidlá. Všetkým trom vodičom policajti zadržali vodičský preukaz a o ich treste bude rozhodovať súd.

Polícia odhalila vodičov pod
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Polícia odhalila vodičov pod
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby si sadali za volant len triezvi a rešpektovali uložený zákaz viesť motorové vozidlo, pretože svojou nezodpovednosťou ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. „Aj vzhľadom na tieto zistené skutočnosti budeme aj naďalej vykonávať kontroly v cestnej premávke s cieľom zabezpečiť jej bezpečnosť a plynulosť,“ avizovali policajti.

Viac o téme: AlkoholPolíciaPrievidza
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prišla o 27-tisíc eur!
Prišla o 27-tisíc eur! Podvodníci sa vydávali za políciu a pracovníkov banky: Nútili ju k úveru
Domáce
Polícia žiada verejnosť o
Poznáte túto osobu? Polícia pátra po podozrivom z výtržníctva a ublíženia na zdraví
Domáce
Polícia vyšetruje starostu obce
Polícia vyšetruje starostu obce Macov: Obviňujú ho z falšovania listín! Poslanci mu udelili ročnú pokutu
Domáce
Pozor na vykrádanie bytov!
Pozor na vykrádanie bytov! Trnavská polícia vyzýva občanov na zvýšenú ostražitosť
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Prominenti
Tréner V. Weiss st. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Tréner V. Weiss st. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Futbal
Ivan Kmotrík ml. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Ivan Kmotrík ml. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Futbal

Domáce správy

FOTO Policajná akcia Mechanik v
Policajná akcia Mechanik v Lučenci: Zameraná bola na drogy, zadržali podozrivé osoby
Domáce
Maroš Žilinka
Rada prokurátorov sa stotožňuje so Žilinkom: Vyjadrenia premiéra ju znepokojili
Domáce
Richard Takáč
KDH vyzýva Takáča! Má vysvetliť zmluvy na lesnícke služby
Domáce
Podvodníci pripravili ženu z Bratislavy o viac ako 27 000 eur – vydávali sa za policajta a pracovníka NBS
Podvodníci pripravili ženu z Bratislavy o viac ako 27 000 eur – vydávali sa za policajta a pracovníka NBS
Bratislava

Zahraničné

ruskí vojaci sa zúčastňujú
Putinova armáda čelí katastrofe: Výpadok Starlinku spôsobil chaos! Ruskí vojaci strieľajú po sebe navzájom
Zahraničné
Sprava predseda Organizácie pre
Šéf ruskej diplomacie po stretnutí s predsedom OBSE požaduje jej reformu
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
Irán označil rokovania s USA za pozitívne: Budú pokračovať
Zahraničné
Mette-Marit
Nórska korunná princezná vyjadrila ľútosť nad svojím priateľstvom s Epsteinom
Zahraničné

Prominenti

Kráľovná instagramu PORODILA! Plačková
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
Domáci prominenti
Meryl Streep
Hollywood sa bojí MIRANDY! Meryl Streep sa vracia do úlohy, ktorá ju totálne ZNIČILA!
Zahraniční prominenti
Jan Kraus
Kraus pred SÚDOM: Naložil expartnerke svojho syna... VYHODIL JU z bytu!
Domáci prominenti
STRACH o hviezdneho herca:
STRACH o hviezdneho herca: Dramatický pád na lyžiach... Museli ho operovať!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcel byť lekárom za
Chcel byť lekárom za každú cenu: TENTO študent sa sám zmrzačil, aby oklamal systém! Teraz mu hrozí väzenie
Zaujímavosti
ŠIALENÁ nevesta šokuje svet
ŠIALENÁ nevesta šokuje svet NEHORÁZNOU požiadavkou: ZAKÁZALA jej otehotnieť, kým sama nepovie ÁNO!
Zaujímavosti
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína za poddanými jazdila na bicykli
dromedar.sk
Máte 35 rokov? Vedci
Máte 35 rokov? Vedci VARUJÚ: Práve TERAZ sa vo vašom tele začína odpočítavanie k INFARKTU! Spozornieť by malo TOTO pohlavie
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?

Šport

ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
Hokej na ZOH 2026
Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Liga majstrov
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Ženský hokej
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov

Technológie

Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
Bezpečnosť
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Umelá inteligencia
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Správy
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Android

Bývanie

Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?

Pre kutilov

Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Partnerské vzťahy
Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ústretovosť ho takmer stála
Zahraničné
Ústretovosť ho takmer stála život: Muž ostal na ulici stáť ako prikovaný, nechýbalo veľa a zabilo by ho okno!
ruskí vojaci sa zúčastňujú
Zahraničné
Putinova armáda čelí katastrofe: Výpadok Starlinku spôsobil chaos! Ruskí vojaci strieľajú po sebe navzájom
PRÁVE TERAZ Tragédia vo
Domáce
PRÁVE TERAZ Tragédia vo Vysokých Tatrách: Lavína si zobrala dva ľudské životy!
Kaliňák po kauze okolo
Domáce
Kaliňák po kauze okolo Kukurice upokojuje vášne: OSPRAVEDLNENIE a nové pravidlá! Vallovi poslal odkaz

Ďalšie zo Zoznamu