Dráma v rodine Krausovcov pokračuje: Jeden syn čelí obvineniu zo znásilnenia, druhý utiekol z domu

PRAHA – Rodina slávneho moderátora Jana Krausa (71) prežíva mimoriadne ťažké obdobie. Zatiaľ čo syn Adam (30) sa ocitol v centre súdnej drámy pre obvinenie zo znásilnenia, mladší Jáchym (27) sa rozhodol opustiť rodný dom a utiekol za exotickou kráskou
Jáchym Kraus, ktorý kedysi zaujal divákov svojou rolou v seriáli Gympl s (r)učením obmedzeným, sa rozhodol urobiť radikálny krok. Po rokoch strávených v Londýne a práci v oblasti IT marketingu sa mladý muž rozhodol opustiť rodný dom a vydať sa na cestu spoznávania sveta. Okrem toho sa zameral na cestovanie a našiel si aj novú lásku – exotickú krásku Dianu, ktorá strávila väčšinu svojho života v Indonézii.
Jáchymova mama Ivana Chýlková sa kvôli jeho partnerke Diane dokonca snažila naučiť anglicky. „Angličtinu sa snažím naučiť celý život, ale nedarí sa mi to. Dokonca som si zaplatila mesačný kurz v Británii. Keď som prišla do školy, boli tam len pätnásťročné deti, takže som si žiadnych nových kamarátov nespravila. Bola som samostatná jednotka, ktorej sa každý vyhýbal,“ píše český denník Aha! Nie je však vylúčené, že Jáchym sa rozhodol ujsť z domova aj kvôli napätej situácii, ktorá v súčasnosti vládne v jeho rodine.
Syn Jána Krausa čelí obvineniu zo ZNÁSILNENIA, Chýlková už nedokáže MLČAŤ: Týmto som si úplne ISTÁ!
Totižto, zatiaľ čo Jáchym hľadá svoj pokoj vo svete, jeho brat Adam Kraus čelí vážnym obvineniam zo znásilnenia. Konflikt medzi ním a jeho bývalou partnerkou Nikol Enevovou natoľko vyeskaloval, že sa dvojica stretáva na súde. Obvinenie z trestného činu, ktorý sa mal stať dva roky po ich rozchode, teraz dominuje mediálnym správam.
„Nie znamená nie a trikrát nie je trestný čin. Mlčať je zlato?! Už nie! Stačilo. Zvlášť, keď je to ešte vykúpené nespočetnými naschválmi, vyhrážkami a rôznymi formami psychického teroru. Z toho fyzického sa mi našťastie podarilo odísť včas. Ďakujem ti za všetky tie roky trvajúce lekcie, vážený, teraz už obžalovaný, AK,“ napísala Enevová na sociálnych sieťach. K statusu pridala aj edukatívne video o súhlase so sexom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%