SÚD syna Jana Krausa: Je OBVINENÝ zo znásilnenia partnerky... Prvé slová jeho EX!

Adam Kraus a Nikol Enevová (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Obvinenie zo znásilnenia, tvrdé slová na súde a ešte ostrejšie na sociálnych sieťach. Dlhoročný konflikt medzi hercom Adamom Krausom a jeho bývalou partnerkou Nikol Enevovou prerástol do otvoreného súdneho sporu. Emóciami nabité pojednávanie skončilo vykázaním Enevovej zo siene, no tým sa celá dráma neskončila – bývalá partnerka známeho herca sa následne ostro pustila do Adama cez Instagram.