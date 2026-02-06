KDH vyzýva Takáča! Má vysvetliť zmluvy na lesnícke služby

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), aby vysvetlil zmluvy na lesnícke služby naviazané na Plán obnovy a odolnosti SR. Podľa KDH zmluvy vytvárajú riziko neúčelného využívania verejných zdrojov a pýta sa, prečo štát využíva externých dodávateľov na činnosti, ktoré podľa hnutia dokáže zabezpečiť aj vlastnými kapacitami.
Podpredseda KDH Marián Čaučík na tlačovej konferencii uviedol, že problémom je podľa neho najmä vytváranie externého sprostredkovateľa pri činnostiach, ktoré by vedeli realizovať Lesy SR. „Otázka znie jednoducho: Prečo má štát platiť niekomu za to, čo si vie urobiť sám?“ povedal. KDH zároveň upozornilo na to, že zmluvy neobsahujú dostatočne presné parametre, ktoré by umožnili kontrolu primeranosti fakturácie. Právnik Jozef Humenský poukázal na to, že hoci sú v prílohách uvedené sumy za jednotlivé úkony, chýba pri nich merná jednotka. Podľa neho tak nie je zrejmé, či ide napríklad o cenu za hektár, lokalitu alebo konkrétny úkon, čo podľa neho sťažuje kontrolu.
Hnutie skritizovalo aj nastavenie čerpania podpory
Hnutie skritizovalo aj nastavenie čerpania podpory, ktoré podľa neho zvýhodňuje štátne subjekty a vylučuje súkromných vlastníkov lesov. Poukazuje tiež na časový nesúlad, keďže Plán obnovy sa má skončiť 30. júna 2026, no zmluvy podľa KDH umožňujú čerpanie prostriedkov aj v ďalších mesiacoch. KDH vyzvalo ministra Takáča a vedenie Lesov SR, aby zmluvy a ich parametre verejne vysvetlili a vyvrátili pochybnosti o možnom zneužití prostriedkov z plánu obnovy.