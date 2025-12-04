Prišiel na psa mráz! Kraus POHOREL na vlastnom piesočku: Tento muž ho poriadne PONÍŽIL

PRAHA - Narazil na rovnocenného súpera! Ján Kraus si vo svojej šou veľmi rád robí posmešky zo svojich hostí a častokrát ich privádza do rozpakov, čo si užíva ešte viac. Tentoraz ale tvrdo narazil. Kraus totiž dostal lekciu priamo vo vlastnom kresle – a pred očami divákov, ktorí neverili, čo sa deje.
Keď sa v Show Jana Krausa objaví hosť, ktorý sa nebojí, vznikne často nezabudnuteľná konfrontácia. Presne to sa stalo, keď prišiel Ondřej Novotný, moderátor Survivoru. Bol jedným z mála hostí, ktorí sa nedali Krausom rozhodiť, práve naopak – dokázal mu vracať údery s rovnakou presnosťou a šarmom.
Hneď po príchode začal Kraus svojou typickou iróniou. Zameral sa na najdrsnejšiu reality show, ktorú Novotný moderuje: „To sú také reality show... ja vôbec nechápem, prečo sa tam niekto prihlási. Oni tam na konci vyhrajú nejaké peniaze,“ pustil sa do neho. Novotný sa však nenechal rozhodiť a pokojne vysvetľoval: „Je to zážitok...“ Kraus mu hneď skočil do reči: „No zážitok, že ste hladný, to je na h…o. Ja som nádherne hladoval minulý týždeň,“ povedal a začal sa smiať na vlastnom vtipe. Ani to ale sympatického Novotného nevyviedlo z miery. „Zážitok je občas vyhrať jedlo,“ poznamenal. „To nepotrebujem,“ mávol rukou Kraus. „Nie že by ste to potrebovali, ale dá sa tam aj schudnúť,“ odvetil Novotný. Potom prišla trefná poznámka na Krausov štýl moderovania: „Čo by vás mohlo baviť, je, že by ste mohli rozoštvávať ľudí.“
Kraus však ani o krok neustúpil a stále sa vracal k téme hladovania, snažiac sa hosťa trochu zahanbiť. „Vy sa potom idete najesť, pustíte si rádio či televíziu, a oni sa tam trápia, žerú listy. A vy tam máte koňak a cigaru." Novotný sa len zasmial a pokojne odvetil: „Ale súťažiaci sú za to vďační, že ja sa mám dobre.“ Kraus to skúsil ešte raz: „Ale hovoríte o nich ako o trestancoch.“ A práve v tej chvíli prišla veta, ktorá Krausa úplne zaskočila: „Ja som ich boh a oni sú moji trestanci,“ odsekol Novotný, a štúdio sa rozosmialo.
