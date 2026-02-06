Koalícia zvažuje skoršiu voľbu šéfa prokuratúry: Kaliňák a Gašpar chcú nástupcu Žilinku vybrať skôr

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (obaja Smer-SD) si vedia predstaviť voľbu nového generálneho prokurátora pred najbližšími parlamentnými voľbami na jeseň budúceho roka. Šéfa prokuratúry je podľa nich vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu. Vyhlásili to na piatkovej tlačovej konferencii na ministerstve obrany.
„Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad. Určite, veď na konci dňa nebudete voliť generálneho prokurátora po tom, čo mu uplynie čas, ale predtým by sa to malo voliť. A myslím si, že aj v prípade prezidenta volíme štyri alebo päť mesiacov dopredu, čiže to považujem za absolútne správne,“ uviedol Kaliňák. O rokovaní s koaličnými partnermi je podľa neho predčasné hovoriť.
Gašpar zdôraznil, že koalícia neuvažuje o predčasnom vymenení šéfa prokuratúry Maroša Žilinku. Žiada, aby prokuratúra pristupovala k prípadom objektívne. Advokát Marek Para, ktorý sa spomínal ako možný kandidát na funkciu, deklaroval na sociálnej sieti, že o post generálneho prokurátora nemá záujem. Sedemročný mandát súčasného generálneho prokurátora sa končí v decembri 2027.