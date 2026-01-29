Plačkovej slová k pôrodu: Uff, toto sa nepočúva ľahko!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková prežíva posledné dni tehotenstva. Na vytúžené dievčatko sa už veľmi teší, no bábätko sa zatiaľ na svet nechystá. Únava a nepohodlie sú pre ňu čoraz náročnejšie.
Zuzana Strausz Plačková prežíva jedno z najkrajších, no zároveň aj najnáročnejších období v živote. Pod srdcom nosí svoje druhé dieťa a už pred pár mesiacmi sa so svojimi fanúšikmi podelila o radostnú novinku – tentoraz sa s manželom Reném tešia na dievčatko. Celá rodina sa na príchod nového člena pripravuje a očakávanie sa každým dňom stupňuje.
Hoci sa influencerka a podnikateľka snaží zostať pozitívna, posledné dni tehotenstva jej dávajú poriadne zabrať. Bábätko sa totiž stále nechystá na svet a Zuzana už je po termíne. Na sociálnych sieťach sa úprimne priznala, že situácia pre ňu nie je jednoduchá a fyzická únava sa podpisuje aj na jej psychickej pohode.
„Idem k doktorovi, uvidíme čo, ako. Už som v termíne. Podľa ultrazvuku už prenášam. Nechce sa jej, ani sa nečudujem, do takejto zimy, ale poviem tak, že už je to hrôza. Neviem ani spať. Už mi je naozaj ťažko. Už nech je vonku. Ja už mám všetko nachystané. Už len aby to prišlo,” zverila sa svojim fanúšikom.
Zuzana tak netrpezlivo čaká na moment, keď sa pôrod konečne rozbehne a ona si bude môcť svoju vytúženú dcérku prvýkrát vziať do náručia. Určite sa vie do Zuzany vcítiť každá žena, ktorá už má pôrod za sebou. Posledné dni dajú každej žene poriadne zabrať a slová Zuzany sa dozaista nepočúvajú ľahko.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%