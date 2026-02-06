Hviezda seriálu Plný dom bojuje s RAKOVINOU: Mrazivé slová... Dajte sa vyšetriť!

LOS ANGELES - Herec Dave Coulier, ktorého diváci poznajú ako strýka Joeyho zo seriálu Plný dom, má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Dnes už však môže hovoriť o veľkom víťazstve – dvakrát sa mu podarilo poraziť rakovinu. Otvorene teraz upozorňuje na to, čo mu zachránilo život.
Keď ho reportéri stretli v New Yorku, Coulier bez okolkov zdôraznil, že včasná diagnostika je kľúčová. „Včasné odhalenie je úplne všetko. Rozprávajte sa so svojimi lekármi, absolvujte PET vyšetrenia, magnetickú rezonanciu, CT vyšetrenia. Môže vám to zachrániť život. Ja som toho živým dôkazom,“ odkázal. Herec tak nepriamo apeluje aj na tých, ktorí návštevu lekára neustále odkladajú.
A fanúšikovia seriálu si hneď spomenú na jeho legendárnu hlášku – Cut. It. Out! Tentoraz však ide o život. 66-ročný Coulier je momentálne v remisii rakoviny jazyka, pričom v roku 2025 úspešne ukončil liečbu non-Hodgkinovho lymfómu v 3. štádiu. Cesta k uzdraveniu bola podľa jeho slov veľmi náročná, no zvládol ju aj vďaka humoru – a veľkej podpore blízkych.
Výraznú úlohu zohral aj jeho dlhoročný kolega zo seriálu Full House, herec John Stamos, ktorý mu pomohol prekonať tie najťažšie chvíle počas liečby a zotavovania. Čo čaká Davea Couliera po tom, ako porazil rakovinu? Herec už naznačil, že má jasno v tom, čo chce robiť ďalej. Viac prezradil vo videu, ktoré si môžete pozrieť nižšie.