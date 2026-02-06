Naháňačka ako z akčného filmu! VIDEO Mladík sa rútil do centra Nitry, auto bolo plné maloletých!

NITRA - Nitra má za sebou nočnú naháňačku ako z akčného filmu. Policajti prenasledovali vodiča, ktorý odmietol zastaviť a namiesto toho sa zbesilo rútil do centra mesta. Jeho jazdu ukončil až náraz do obrubníka.
Príslušníci PMJ z Nitry v nočnej služby spozorovali vozidlo značky Volkswagen jazdiace vysokou rýchlosťou na ulici Trieda A. Hlinku v Nitre. Z dôvodu podozrivej jazdy sa ho rozhodli zastaviť a skontrolovať.
Vodič však zastaviť nechcel. Namiesto toho sa rútil do centra mesta. Vozidlo zastavilo až v strede okružnej križovatky po tom, ako vodič nezvládol riadenie a narazil do obrubníka.
"Z poškodeného vozidla vystúpili vrátane 18 ročného vodiča ďalšie štyri maloleté osoby. Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Drogtest ukázal pozitivitu na THC, k užitiu ktorej sa vodič doznal. Dvaja maloletí spolujazdci boli značne pod vplyvom alkoholu a sú riešení v samostatnom konaní," uviedla polícia.
"Počas lekárskeho vyšetrenia mu bol odobratý biologický materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu," dodali.