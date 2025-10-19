V prvom tehotenstve ručička na váhe presiahla 100-ku a teraz... Plačková priznala, koľko PRIBRALA!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková prežíva jedno z najkrajších období svojho života – čoskoro sa stane dvojnásobnou mamou. Po synčekovi sa s manželom Reném tešia na vytúžené dievčatko. Podnikateľka sa netají tým, že aj počas druhého tehotenstva pribrala. Koľko?
Zuzana Strausz Plačková iba prednedávnom potvrdila, že pod srdcom nosí vytúžené dievčatko, na ktoré sa s manželom Reném veľmi tešia. Ich synček bude onedlho veľký brat. Počas tehotenstva s ním sa Zuzana netajila tým, že pribrala. Už ku koncu jej ručička na váhe presiahla číslo 100. Po pôrode sa pustila do rapídneho chudnutia a schudla neuveriteľných 50 kíl.
„Schudla som od pôrodu 50 kíl, vlastne za rok,“ priznala ešte pred dvomi rokmi pre Topky.sk. „Držím fasting, nejem mäso, takže takto a ešte do toho nejaké cvičenie, potom to ide pekne,“ prezradila vtedy Zuzana svoj spôsob chudnutia, vďaka ktorému sa jej podarilo zhodiť nadbytočné kilá. Zuzana sa zrejme aj po druhom tehotenstve bude snažiť dostať sa na pôvodnú váhu. Ako priznala, zatiaľ pribrala 18 kíl, čo si všimli na nej už aj fanúšikovia.
„Vy ste zase pribrala. Taká gulička, ale pristane vám to," reagovala istá žena, na čo Zuzana aj odpovedala. „Pribrala som 18 kíl, to je mi ale novinka. Normálne by som si to nevšimla," zasmiala sa. To, koľko jej aktuálne ukazuje ručička na váhe, neprezradila. Jedno je však isté, ak žena počas tehotenstva priberá, je to úplne normálne a netreba sa za to hanbiť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%