Mary Bartalos čaká 4. dieťa: FOTO s obrovským bruškom... Veď ona čochvíľa rodí!

BRATISLAVA - Bývalá herečka Mária Bartalos sa už čoskoro stane štvornásobnou mamou. Na sociálnych sieťach sa pochválila záberom s výrazným tehotenským bruškom, ktorý naznačuje, že pôrod je za rohom. Bude to opäť chlapček, alebo sa rodina tentoraz dočká dievčatka?
Bývalá herečka Mária Bartalos prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Pod srdcom nosí už štvrté dieťa. Radostná novinka sa dostala na verejnosť pomerne skoro – už v októbri minulého roka, keď si pozorní fanúšikovia všimli prvé náznaky jej tehotenstva. So svojím manželom Adriánom vychovávajú už troch synov.
Pred šiestimi rokmi sa im narodil prvorodený Noel, o dva roky neskôr k nemu pribudol Jonatán. V novembri 2023 Mária priznala, že čaká tretie dieťatko, a už v marci 2024 ju verejnosť vídala s kočíkom, v ktorom vozila najmladšieho synčeka Arona. Rodina sa tak rozrastala doslova raketovým tempom.
Najnovšie Mária potešila svojich sledovateľov na Instagrame aktuálnym záberom, ktorý naznačuje, že termín pôrodu sa nezadržateľne blíži. Na čiernobielej fotografii pózuje s výrazným tehotenským bruškom. Otázka však visí vo vzduchu – bude to opäť chlapček, alebo sa Mária s manželom tentoraz dočkajú dievčatka? Odpoveď zatiaľ poznajú len oni sami.
