Masaker v mešite! Po výbuchu hlásia 30 mŕtvych a desiatky zranených prevezených do nemocníc

TASR

ISLAMABAD - Pri výbuchu v šiitskej mešite v pakistanskej metropole Islamabad zomrelo v piatok najmenej 30 ľudí a zranených je ďalších viac ako 130 osôb, informovala tamojšia polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„K výbuchu došlo po piatkových modlitbách v šiitskej mešite,“ potvrdil policajný zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Počet obetí podľa neho bude pravdepodobne ešte narastať. Reportéri AFP videli desiatky ľudí prichádzať do nemocníc v Islamabade s viditeľnými zraneniami a zakrvaveným oblečením. Ďalší bezpečnostný zdroj pre agentúru uviedol, že za výbuch je zodpovedný samovražedný útočník. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf incident odsúdil.

Tragédia v Indii: Vybuchla
Tragédia v Indii: Vybuchla nelegálna uhoľná baňa, hlásia najmenej 18 obetí
Zahraničné
Výbuch v iránskom meste
Výbuch v iránskom meste Bandar Abbás zapríčinil zrejme únik plynu
Zahraničné
V iránskom prístavnom meste
V iránskom prístavnom meste Bandar Abbás došlo k výbuchu: Príčina nie je známa
Zahraničné
Výbuch v čínskej oceliarni:
Výbuch v čínskej oceliarni: Hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených
Zahraničné

Predstavenie nových autobusov pre bratislavskú MHD
Predstavenie nových autobusov pre bratislavskú MHD
Správy
Tlačová konferencia strany KDH na tému: Podivné zmluvy v rezorte Richarda Takáča
Tlačová konferencia strany KDH na tému: Podivné zmluvy v rezorte Richarda Takáča
Správy
Z ulice počuli zúfalý krik ženy: Duchaprítomnosť ľudí zachránila ženu pred znásilnením
Z ulice počuli zúfalý krik ženy: Duchaprítomnosť ľudí zachránila ženu pred znásilnením
Správy

FOTO Branislav Gröhling
SaS žiada mimoriadnu schôdzu ku korupcii! Pred poslancov má predstúpiť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka
Domáce
Robert Kaliňák
Dohra za darovanie zbraní na Ukrajinu: Ministerstvo obrany podáva podnet na preskúmanie postupu vyšetrovania
Domáce
FOTO Spoznávate muža na fotke?
Spoznávate muža na fotke? Polícia pátra po podvodníkovi! Z cudzej karty minul takmer 3250 eur
Domáce
Polícia upozorňuje na nový podvod na WhatsAppe: Hlasovanie v súťaži je pasca, ohrozené sú vaše peniaze
Polícia upozorňuje na nový podvod na WhatsAppe: Hlasovanie v súťaži je pasca, ohrozené sú vaše peniaze
Regióny

Masaker v mešite! Po
Masaker v mešite! Po výbuchu hlásia 15 mŕtvych a desiatky zranených prevezených do nemocníc
Zahraničné
Stretli sa v bare,
Stretli sa v bare, skončilo to HOROROM! Zúfalý krik ženy, cudzinec ju chcel znásilniť: VIDEO Autentický zásah polície
Zahraničné
Čína stojí pri Iráne
Čína stojí pri Iráne a odmieta tlak USA: Peking podporuje obranu národných záujmov a práv Teheránu
Zahraničné
Donald Trump
Trump chce letisko so svojím menom: Za pomoc pri premenovaní ponúkol Schumerovi miliardy na infraštruktúru
Zahraničné

FOTO Zuzana Plačková priviedla na
FOTO Kráľovná instagramu PORODILA! Plačková priviedla na svet princeznú Ayanu
Domáci prominenti
NÁROČNÉ týždne tehotnej Christovej:
NÁROČNÉ týždne tehotnej Christovej: O pár chvíľ rodí... FOTO s obrovským bruškom!
Domáci prominenti
Hviezda seriálu Plný dom
Hviezda seriálu Plný dom bojuje s RAKOVINOU: Mrazivé slová... Dajte sa vyšetriť!
Zahraniční prominenti
Andy Kraus a Peter
Je to čierne na bielom: Nielen Kraus! Do relácie 5 proti 5 vstupuje aj jeho parťák Peter Marcin
Domáci prominenti

ŠIALENÁ nevesta šokuje svet
ŠIALENÁ nevesta šokuje svet NEHORÁZNOU požiadavkou: ZAKÁZALA jej otehotnieť, kým sama nepovie ÁNO!
Zaujímavosti
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína za poddanými jazdila na bicykli
dromedar.sk
Máte 35 rokov? Vedci
Máte 35 rokov? Vedci VARUJÚ: Práve TERAZ sa vo vašom tele začína odpočítavanie k INFARKTU! Spozornieť by malo TOTO pohlavie
Zaujímavosti
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou!
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou! Na americkej základni majú ukrývať EXOTICKÉ vozidlo neznámeho pôvodu: Je to UFO?
Zaujímavosti

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?

ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
Reprezentácia
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Ženský hokej
Žilina už netrpezlivo čaká na meno súpera: Online prenos zo žrebu osemfinále UEFA Youth League
Žilina už netrpezlivo čaká na meno súpera: Online prenos zo žrebu osemfinále UEFA Youth League
Liga majstrov

Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava

Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy

Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Správy
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Android
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Bezpečnosť
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android

Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?

Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny

Miliónové
Zahraničné celebrity
Miliónové "áno": Kráľovské svadby, pri ktorých sa točili astronomické sumy
Naháňačka ako z akčného
Domáce
Naháňačka ako z akčného filmu! VIDEO Mladík sa rútil do centra Nitry, auto bolo plné maloletých!
Stretli sa v bare,
Zahraničné
Stretli sa v bare, skončilo to HOROROM! Zúfalý krik ženy, cudzinec ju chcel znásilniť: VIDEO Autentický zásah polície
Poriadny ŠOK na smetisku
Domáce
Poriadny ŠOK na smetisku v Dubnici: V komunálnom odpade našli granáty, na miesto museli doraziť pyrotechnici!
Nechutná reklama žilinského podniku:
Domáce
Nechutná reklama žilinského podniku: Klub lákal na Epstein Party, mladistvým dievčatám sľuboval alkohol!

Ďalšie zo Zoznamu