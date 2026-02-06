Stretli sa v bare, skončilo to HOROROM! Zúfalý krik ženy, cudzinec ju chcel znásilniť: VIDEO Autentický zásah polície

BRNO - Stretli sa v bare, skončilo to pokusom o znásilnenie. Takto hororovo sa skončilo stretnutie pre ženu, ktorú sexuálne napadol v uliciach Brna muž. Vďaka duchaprítomnosti školáka, ktorý kričiacu ženu začul a s otcom zavolali políciu, sa mužovi čin nepodarilo dokonať.
Duchaprítomne sa v nedeľu (1. 2.) nadránom v brnianskych Horných Heršpiciach zachoval školák, informuje policajný hovorca Petr Vala. "Na ulici začul silný krik a keď sa pozrel z okna, uvidel potýčku medzi mužom a ženou. Okamžite zobudil otca a spolu zavolali na tiesňovú linku 158. Operátorovi situáciu presne opísali, vrátane smeru, ktorým sa podozrivý pohyboval," približuje s tým, že neďaleko sa, našťastie, nachádzala hliadka obvodného oddelenia Brno‑Komárov, ktorá bola na mieste do troch minút.
Po príchode aj policajti začuli zúfalé volanie o pomoc a okamžite sa za ním rozbehli. "Za plotom pri železničnej trati našli na snehu bezmocne ležiacu ženu a pri nej obnaženého útočníka. Ten sa po príchode hliadky pokúsil utiecť, no policajti ho rýchlo dostihli a zadržali," opisuje Vala. Napadnutej žene následne zavolali záchrannú službu.
Muža následne policajný komisár obvinil zo spáchania obzvlášť závažného zločinu znásilnenia v štádiu pokusu. Zároveň bol podaný podnet na jeho vzatie do väzby, ktorý súd akceptoval. Za tento čin mu teraz hrozí niekoľkoročný trest odňatia slobody.
Polícia pripomína, že v podobných situáciách je nevyhnutné konať okamžite. "Ľahostajnosť nemá miesto tam, kde ide o pomoc druhým. Aj zdanlivo malý krok – ako privolanie polície či poskytnutie popisu páchateľa a smeru jeho úteku – môže výrazne prispieť k jeho dopadnutiu," zdôrazňuje a dodáva, že je dôležité, aby sme si navzájom pomáhali - v tomto prípade sa to vyplatilo hneď dvakrát.