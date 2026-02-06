A je to tu! Plačková vyšla s pravdou von: Prezradila MENO pre svoju princeznú! Bude sa volať...

BRATISLAVA – A je to vonku! Zuzana Plačková fanúšikov dlhých 9 mesiacov držala v napätí, ako sa bude volať jej druhorodené dieťatko. Teraz sa rozhodla prezradiť, aké meno si pre svoju malú princeznú vybrala – a je skutočne prenádherné.
Hoci Plačková patrí medzi najotvorenejšie influencerky u nás, meno svojej dcérky si nechala pre seba až do poslednej chvíle. Ako vysvetlila, nešlo o tajnosti, ale o praktický dôvod. „Ja som počas tehotenstva meno vôbec netajila. Keď sa ma niekto spýtal, tak som odpovedala, ale nemala som potrebu to ako hlasná trúba dávať do éteru, aby ma možno s tým menom niekto nepredbehol,“ povedala otvorene.
Plačková však fanúšikov predsa len trochu potrápila. Na Instagrame ich vyzvala, aby tipovali meno bábätka, pričom pridala aj indíciu: „Je to netradičné meno a nikoho s takým menom nepoznáme… Už pred Dionom som ho mala vybrané,“ odkázala.
Komentáre sa okamžite zaplnili tipmi, no správnu odpoveď trafil len málokto. Dnes už je jasno – malá princezná dostane meno Ayana. Meno Ayana má africký (svahilský) pôvod a jeho najčastejší význam sa interpretuje ako „krásny kvet“, „krásna kvetina“ alebo „božia milosť“. Často sa spája s prírodou, krásou a pozitívnou energiou. V iných kultúrnych kontextoch môže mať aj význam „nežná“ alebo „prekrásna“ – a presne takúto energiu chce Plačková svojej dcérke dať.
A hoci meno už poznáme, termín pôrodu ostáva stále zahalený rúškom tajomstva. „Povedala som vám, že do nedele budem mať dve deti, a tak to aj bude,“ odkázala v story a so šibalským úsmevom dodala, že ju baví držať ľudí v napätí.
Influencerka má so svojím manželom už syna Diona, ktorý sa narodil v septembri 2022. Aj tentoraz nezostala nič dlžná svojej povesti a dcérke Ayane už založila Instagramový účet, rovnako ako kedysi Dionovi.
