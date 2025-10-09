Dojímavé VIDEO! Radosť v rodine bývalej MISS Ivany Christovej: Jej dcéra čaká bábätko

BRATISLAVA - V rodine bývalej dvojnásobnej kráľovnej krásy Ivany Christovej zavládla veľká radosť! Jej milovaná dcéra Daniela sa na sociálnej sieti pochválila nádhernou správou – pod srdcom nosí ďalšie dieťatko.
Pod dojímavé video, v ktorom zdieľala šťastnú novinku, napísala: „Mama, otec a tvoja staršia sestra sa už nevedia dočkať, kedy ťa stretneme. Naše srdcia (a rodina) opäť rastú. Cítime sa požehnaní.“
Daniela so svojím manželom už vychovávajú rozkošnú dcérku Zojku, ktorá sa narodila vo februári 2021. Pár sa o bábätko snažil zhruba rok, kým sa rozhodol vyhľadať pomoc odborníkov a podstúpiť umelé oplodnenie – a práve vďaka tomu sa im narodila ich vytúžená dcérka. Teraz sa rodinka rozrastie o ďalšieho člena.
Ivana Christová sa netají tým, že na svoju jedinú dcéru nesmierne hrdá. Obe sú si veľmi blízke – spája ich nielen láska, ale aj vášeň pre kozmetiku a líčenie, ktorým sa profesionálne venujú. Zdá sa, že krásu, šarm i rodinné šťastie majú v tejto rodine v génoch – a teraz k nim pribudne ďalší malý zázrak. Gratulujeme!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%