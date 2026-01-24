Zvláštne svedectvá po smrti Jákliovej (†31): Boráros prehovoril o TÝRANÍ!

BRATISLAVA - Smrť mladej mamy Moniky Jakliovej (†31) zasiahla celé Slovensko. Po búrlivom vzťahu so zápasníkom Borárosom vhupla do vzťahu so snúbencom Roderikom, ktorý zrejme tiež nebol úplne dokonalý. Rovnako búrlivo aj zomrela.
Vzťah Moniky (†31) a Gábora (33) bol turbulentný, plný vzostupov a pádov, rozchod tajili takmer rok. Neskôr do života Jakliovej vstúpil nový muž, ktorého identitu dlho tajila a na povrch vyplávala až po jej tragickej smrti. Muž, s ktorým sa pred troma mesiacmi zasnúbila, je podnikateľ z Komárna Roderik Dobosi (32), majiteľ požičovne a predajne luxusných áut. A zdá sa, že ani s ním nebol vzťah jednoduchý a úplne dokonalý. Fotky plné úsmevov a šťastia na sociálnej sieti môžu byť iba zdanie a falošná zásterka reality.
Celú pravdu, aké to bolo medzi nimi v súkromí naozaj, sa už sotva dozvieme, po nehode sa však rozvírilo množstvo diskusií. A svoje k tomu povedal aj zdrvený Monikin expartner Gábor Boráros: „Postupom času sa od viacerých nezávislých zdrojov dostali ku mne informácie, ktoré sa navzájom potvrdzujú. Títo ľudia sa často ani nepoznajú, ale rozprávali podobné príbehy o tom, že Moni mohla byť viackrát týraná. Podľa svedectiev mali byť viditeľné stopy po zraneniach a prípadne ju vyhnali z mužovho bytu v Komárne počas noci,“ šokoval svojimi slovami Boráros v rozhovore pre Nový čas. Tieto tvrdenia síce nevie osobne dokázať, ale: „Na základe toho som presvedčený, že Moni nebola týraná len raz,“ povedal.
Zároveň prezradil, že so snúbencom jeho expartnerky sa nikdy nevidel a ani po tom netúži. „S uvedenou osobou, Roderikom, som nikdy nemal žiadny kontakt. Nepovedali sme si ani slovo a od nehody sme sa nestretli, ani som s ním nehovoril. V budúcnosti ani nechcem,“ povedal na rovinu Boráros. Zápasník pre Plus JEDEN deň taktiež naznačil, že snúbenec Moniky mal byť v čase nehody pod vplyvom omamných látok. „Neprišiel tam sám, museli ho tam doviesť. Potvrdili mi to moje kontakty, ktoré boli na mieste alebo aj v nemocnici,“ dodal. Podľa neoficiálnych výsledkov pitvy však mala byť pod vplyvom omamných látok aj Monika.
Viac svetla do prípadu tragickej nehody vnesú až výsledky vyšetrovania polície, ktorá sa zatiaľ k prípadu nemôže vyjadrovať. Občianska stráž SR však už na Facebooku informovala, že v prípade nastal obrovský posun. „Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať verejnosti za mimoriadne veľké množstvo poskytnutých informácií, správ, zdieľaní a prejavenej pomoci. Práve vďaka spolupráci občanov sa podarilo posunúť vyšetrovanie výrazne dopredu.“
Zdôrazňujú tiež, že nejde o žiadnu súkromnú ani svojvoľnú aktivitu. „V predmetnej veci konáme výlučne na základe oficiálnej žiadosti rodiny, s ktorou sme v neustálom kontakte a úzkej spolupráci,“ znie vyhlásenie. Na základe doposiaľ získaných informácií už majú disponovať presnými údajmi o tom, kto koho kontaktoval, v akých časoch, ako aj o presných trasách a pohybe osôb a vozidiel. „Akonáhle budú všetky informácie definitívne potvrdené, poskytneme verejnosti oficiálne a ucelené stanovisko, ktorým sa "naleje čisté víno".“