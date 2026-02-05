Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

Hodvábna nádej pre ženy na celom Slovensku: Onkologickým pacientkam poputuje vďaka novým partnerom 650 šatiek

MUDr. Jozef Dolinský (predseda Združenia priateľov onkológie a umenia), Jana Keketi (autorka projektu Hodvábna nádej, fotografka a imidžová poradkyňa), Ing. Eva Kováčová (výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine), Zuzana Janovičová (členka predsedníctva OZ (Zdroj: Projekt Hodvábna nádej)
BRATISLAVA - Združenie priateľov onkológie a umenia predstavilo novú kapitolu projektu Hodvábna nádej. Udialo sa tak symbolicky v deň, ktorý je známy ako Svetový deň boja proti rakovine, pripomínajúci závažnosti onkologickej diagnózy. Vďaka partnerstvu s Ligou proti rakovine a OZ Amazonky budú od februára 2026 hodvábne šatky dostupné onkologickým pacientkam vo všetkých regiónoch Slovenska.

Projekt Hodvábna nádej, ktorý bol spustený v máji 2025 v Národnom onkologickom ústave, sa teší od svojho štartu veľkému záujmu. Pilotná séria 240 hodvábnych šatiek sa rozdala pacientkam za niekoľko mesiacov. Onkologické pacientky z celého Slovenska sa na združenie obracali, či a ako by aj ony mohli šatku získať. Tento záujem presvedčil organizátorov o potrebe rozšíriť projekt na celoslovenskú úroveň a stal sa zároveň impulzom k transformácii pôvodného Združenia priateľov NOÚ na Združenie priateľov onkológie a umenia s celoslovenskou pôsobnosťou. „Keď sme projekt spúšťali, netušili sme, aký ohlas vzbudí. Správy od pacientiek z celého Slovenska nám ukázali, že táto pomoc je potrebná všade, kde ženy bojujú s rakovinou. Dnes, symbolicky na Svetový deň boja proti rakovine, môžeme oznámiť, že Hodvábna nádej prekračuje hranice jednej nemocnice a otvára sa ženám v celej krajine," uviedol MUDr. Jozef Dolinský, predseda Združenia priateľov onkológie a umenia.

Noví partneri zabezpečia distribúciu po celom Slovensku

Kľúčovými partnermi pre celoslovenskú distribúciu šatiek sa stali Liga proti rakovine a OZ Amazonky. Liga proti rakovine bude šatky distribuovať prostredníctvom svojho projektu Vystrihaj sa Slovensko a centier pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach. OZ Amazonky poskytne šatky svojim členkám a záujemkyniam prostredníctvom regionálnych koordinátoriek a podujatí pre pacientky. „Sme radi, že sme sa mohli stať súčasťou projektu Hodvábna nádej. Naši Sprievodcovia v nemocniciach budú môcť šatky odovzdávať priamo pacientkam na oddeleniach, čo je presne ten moment, keď ich najviac potrebujú. Vďaka našej sieti centier pomoci a projektu Vystrihaj sa Slovensko dokážeme zabezpečiť, aby sa šatky dostali k ženám naprieč Slovenskom," povedala Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. „Amazonky sú komunitou žien, ktoré sa stretli s rakovinou prsníka a vedia, aké dôležité je mať pri sebe niekoho, kto im rozumie. Hodvábne šatky sú pre naše členky nielen praktickou pomocou, ale aj symbolom toho, že na tejto ceste nie sú samy. Sme rady, že ich môžeme distribuovať priamo medzi ženy, ktoré ich potrebujú," doplnila Zuzana Janovičová, členka predsedníctva OZ Amazonky.

650 nových šatiek a brožúr pre pacientky

Vďaka podpore finančných partnerov sa podarilo vyrobiť ďalších 650 hodvábnych šatiek a vytlačiť rovnaký počet informačných brožúr, ktoré pacientkam poskytujú praktické rady o viazaní šatiek, farebnej typológii a starostlivosti o seba počas liečby. Za konceptom a dizajnom šatiek stojí naďalej fotografka a imidžová poradkyňa Jana Keketi a jej značka OneByOne Design. „Každá šatka je originálne umelecké dielo, ktoré nesie v sebe posolstvo krásy a nádeje. Keď som projekt vytvárala, chcela som, aby ženy počas liečby necítili len stratu, ale aj krásu, ktorá im zostáva. Teší ma, že sa táto myšlienka šíri ďalej a môže pomôcť ešte väčšiemu počtu žien," povedala Jana Keketi, autorka projektu Hodvábna nádej. Tlačovej konferencie sa zúčastnila aj Alena Heribanová, jedna z ambasádoriek projektu Hodvábna nádej, ktorá svojou účasťou podporila myšlienku, že krása a dôstojnosť patria do života žien aj počas náročnej liečby.

Ako môžu pacientky získať šatku?

Od februára 2026 sú hodvábne šatky dostupné pacientkam týmito spôsobmi:

Cez Ligu proti rakovine:

  • Online žiadosť na stránke www.vystrihajsaslovensko.sk (s priložením lekárskej správy nie staršej ako 3 mesiace)
  • Osobne v centrách pomoci LPR v Bratislave, Martine a Košiciach
  • Prostredníctvom Sprievodcov priamo na onkologických oddeleniach v nemocniciach
  • Počas relaxačných a rodinných týždňoviek organizovaných LPR

Cez OZ Amazonky:

  • Informácia o možnosti získať šatku je súčasťou uvítacieho e-mailu pre nové členky
  • Na regionálnych stretnutiach prostredníctvom koordinátoriek
  • Počas rekondičných a podporných pobytov organizovaných OZ Amazonky

V Národnom onkologickom ústave:

  • Šatky zostávajú naďalej dostupné na recepcii Oddelenia ambulantnej chemoterapie, v kaderníctve NOÚ alebo po dohode cez email info@priateliaou.sk

O projekte Hodvábna nádej

Projekt Hodvábna nádej vznikol v roku 2025 z iniciatívy Združenia priateľov onkológie a umenia a fotografky Jany Keketi. Jeho cieľom je pomôcť ženám počas onkologickej liečby cítiť sa krásne, silné a sebavedomé prostredníctvom originálnych hodvábnych šatiek, ktoré dostávajú zadarmo. Projekt vychádza z filozofie „Umenie lieči", ktorú združenie rozvíja už viac ako 16 rokov. Rozšírenie projektu Hodvábna nádej by nebolo možné bez podpory partnerov. Osobitná vďaka patrí partnerom z charitatívneho podujatia Šport pre život – spoločnosti NIKÉ a jej Fondu pre budúcnosť športu, Slovenskému zväzu hádzanej a HC SLOVAN Bratislava. Ďakujeme spoločnostiam Asbis, BK Group, dm drogerie markt, Egis, JAVYS, Kreston a TT pharma za ich finančnú podporu a dôveru v projekt. Za distribúciu šatiek po celom Slovensku ďakujeme Lige proti rakovine a OZ Amazonky.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach Združenia priateľov onkológie a umenia a na sociálnych sieťach.

Ďalšie zo Zoznamu