Na honosný pohreb Moniky Jákliovej (†31) sa ľudia skladali: ZBIERKA pohoršila aj Plačkovú!

Posledná rozlúčka s Monikou Jákliovou
Posledná rozlúčka s Monikou Jákliovou (Zdroj: Koláž Topky)
DOLNÝ ŠTÁL - Včera sa rodina, priatelia a známe tváre naposledy rozlúčili s fitness influencerkou Monikou Jákliovou, ktorá tragicky zahynula pri autonehode. Pohreb sprevádzali silné emócie. Ako sa však ukázalo, na poslednú rozlúčku sa podľa všetkého viac ľudí poskladalo. Zbierka pohoršila aj Plačkovú!

Včera sa konal pohreb fitnessky Moniky Jákliovej, ktorá zomrela 21. januára pri autonehode. Po náraze do stromu začalo jej auto horieť a o pár chvíľ boli na mieste všetky zložky. Aj keď jej záchranári poskytli pomoc, žiaľ, v nemocnici zraneniam podľahla. Posledné zbohom prišli dať Monike desiatky ľudí. Medzi nimi snúbenec Roderik, ktorý stál pri najbližšej rodine, influencerky Mikela Vlček a Karin Dvořáková, expartner Gábor Boráros a aj blízke kamarátky. Dcérka Zora na pohrebe nebola.

Pár dní pred pohrebom sa po sociálnych sieťach šírila informácia o zbierke na Monikin pohreb, ktorá pohoršila aj samotnú Zuzanu Plačkovú. „Ďalej mi posielate, že je nejaká zbierka na Monikin pohreb. Čo?! To vám už vážne d*be?! Však žila vďaka svojmu partnerovi taký životný štýl, ako málokto na Instagrame. Očakávam, že jej zaplatí taký pohreb, že nám padne sánka," vyjadrila sa prednedávnom Zuzana. No a vyzerá to tak, že sa zbierka nakoniec konala.

Blízka kamarátka Moniky verejne poďakovala všetkým, ktorí prispeli: „Sú chvíle, keď slová nestačia… ale aj tak ich chcem povedať. Ďakujem každému jednému z vás, že ste sa so mnou spojili v tejto ťažkej chvíli a spoločne sme sa zložili na výzdobu rozlúčky s Monikou. Nebolo to len zloženie sa, bola to láska, spolupatričnosť a ticho, v ktorom sme stáli spolu," napísala na sieti Instagram Luana.

„Vďaka nám sme jej mohli pripraviť dôstojnú, krásnu a vznešenú rozlúčku. Takú, akú si zaslúžila. Každý kvet niesol kus nášho srdca. Ako jej najlepšia kamarátka som nesmierne vďačná, že som na to nebola sama. Monika od nás odišla obklopená láskou, a to je to najviac, čo sme jej mohli dať. Ďakujem vám. Navždy. Milujeme Ťa Monika," dodala.

