Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

Zlá správa pre Rusko: USA vyrobili pre Ukrajinu ŠPECIÁLNE rakety! Ich cena vás prekvapí

Úspešný test rakety ERAM Rusty Dagger na americkej Floride
Úspešný test rakety ERAM Rusty Dagger na americkej Floride (Zdroj: X/THE SPINER)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

FLORIDA – Spojené štáty už dlhšiu dobu snažili pre Ukrajinu vyrobiť nové modely rakiet, ktorými by sa mohli účinnejšie brániť proti ruskej agresii. Len nedávno absolvovali s týmito strelami úspešný test. Zaslúžili sa o tom dve americké firmy. V nasledujúcom období Kyjev čaká veľkú zásielku.

Na ukrajinskom fronte sa už čoskoro vo výbave brániacej sa armády objaví nová raketa ERAM Rusty Dagger (Hrdzavá dýka), ktorú vyrobili Američania. Podľa portálu Militarnyj prebehol dňa 25. januára na základne Eglin na Floride úspešný test. Vývoj začal už na jar 2025. Kyjev si objednal 3350 striel, pričom prvých 840 kusov by malo doraziť na Ukrajinu v októbri tohto roku. 

Pomoc od USA aj krajín EÚ 

Balík pre Ukrajinu je financovaný cez program Jump Start a okrem Spojených štátov sa na tom podieľali aj európske krajiny Dánsko, Nórsko a Holandsko. 

Rakety od americkej spoločnosti CoAspire (Virgínia), ktoré vyrábajú pod verziou Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile (RAACM) sú schopné niesť kombinovanú a vysoko výbušnú hlavicu. Nosnosť jednej rakety je zhruba 250 kg a dosahuje neuveriteľnú rýchlosť 200m/s. Druhým výrobcom je Zone 5 Technologies z Kalifornie, pod ktorého patria práve rakety ERAM. Jej špecifikácie zatiaľ neuvádzajú, ale majú byť podobné.  

Veľmi nízka cena 

Časopis Forbes uvádza, že najväčším prekvapením týchto rakiet je ich samotná cena. Podľa odhadov stojí najpoužívanejšia ruská raketa s plochou dráhou letu Ch-101 okolo 13 miliónov dolárov. Iskander je rozhodne lacnejší (3 milióny dolárov). Jedna strela ERAM Rusty Dagger s výbušnou hlavicou a všetkými spomínanými parametrami by sa mala na pohybovať v rozmedzí okolo 253-tisíc dolárov. 

Rakety budú podľa výrobcu umiestnené na stíhačky F-16 aj Mig-29. Dolet ERAM Rusty Dagger by mal byť okolo 500 km (výrobcovia uvádzajú do 900 km). Okrem toho budú počas letu odolné proti rušeniu GPS signálu. 

1 euro = 1,18 USD (americký dolár)
(menový kurz k 5. februáru 2026)
 

Viac o téme: USAFloridaTest raketyERAM Rusty DaggerEGLINJump StartRAACMCoAspireZone 5 Technologies
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Fico reaguje! AKTUÁLNE Prokuratúra zrušila stíhanie
AKTUÁLNE Prokuratúra zrušila stíhanie Migov: Fico zúri a exminister obrany Naď mu posiela vreckovku!
Domáce
FOTO MIMORIADNY ONLINE Hrôza na
MIMORIADNY ONLINE Hrôza na Ukrajine: Ruský útok zasiahol pôrodnicu! Dron udrel vedľa autobusu, zabil 12 ľudí
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin a Volodymyr
MIMORIADNY ONLINE Rusko potvrdilo prelom! Putin súhlasil s Trumpom: Dočasne pozastavuje údery na Kyjev
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Putin súhlasil s Trumpovou požiadavkou! Rusko na týždeň ZASTAVÍ útoky na Kyjev
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Prominenti
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Šport
Hlavný tréner FK Železiarne Podbrezová Štefan Markulík pred jarnou časťou Niké ligy
Hlavný tréner FK Železiarne Podbrezová Štefan Markulík pred jarnou časťou Niké ligy
Šport

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Národná rada (NR) SR
Opozícia sa dočkala dramatického finále v parlamente: Vládu sa im však nakoniec odvolať nepodarilo!
Domáce
Cukrovar v Trenčianskej Teplej
Cukrovar v Trenčianskej Teplej prepustí viac než 90 zamestnancov: Niektorí končia už dnes
Domáce
FOTO Polícia v Liptovskej Osade
Polícia v Liptovskej Osade asistovala záchranárom pri pracovnom úraze v lese
Domáce
Parlament SR odmietol vysloviť nedôveru vláde: Opozícia s návrhom neuspela, koalícia zostáva pri moci
Parlament SR odmietol vysloviť nedôveru vláde: Opozícia s návrhom neuspela, koalícia zostáva pri moci
Regióny

Zahraničné

Úspešný test rakety ERAM
Zlá správa pre Rusko: USA vyrobili pre Ukrajinu ŠPECIÁLNE rakety! Ich cena vás prekvapí
Zahraničné
Historické stretnutie: Český prezident
Historické stretnutie: Český prezident prijal obete zneužívania v cirkvi z Česka aj Slovenska
Zahraničné
Napätie v Perzskom zálive:
Napätie v Perzskom zálive: Irán zadržal dva zahraničné tankery pre údajné pašovanie paliva
Zahraničné
Politická búrka v Británii:
Politická búrka v Británii: Mandelson a Epstein uvrhli Britániu do politickej krízy
Zahraničné

Prominenti

Boráros po smrti Jákliovej:
Boráros po smrti Jákliovej: Definitívna STOPKA od majiteľa Oktagonu... Zmenil som naňho názor!
Domáci prominenti
50 rokov s jedným
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Domáci prominenti
Lily Allen
Lily Allen BEZ ŠIAT, bez filtrov a bez manžela: Škandalózna spoveď! Takúto sme ju ešte nevideli
Zahraniční prominenti
Fashion Live. Na snímke
Dobráčka z Dunaja skoro prišla o rozum: NENÁVIDELA som vlastnú dcéru! To myslí Monika vážne?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chronická žilová nedostatočnosť: Na
Chronická žilová nedostatočnosť: Na tieto nenápadné prejavy si dajte pozor
vysetrenie.sk
Pôrodná asistentka im podala
Pôrodná asistentka im podala dieťa a oni zostali v šoku: TOTO dievčatko NIE JE naše! Čo sa stalo na reprodukčnej klinike?
Zaujímavosti
Z vyšetrenia odchádzala so
Chcela si dať len vyšetriť zrak, teraz vyzerá ako MIMOZEMŠŤAN: Neuveríte, aká BANÁLNA CHYBA jej zmenila farbu očí!
Zaujímavosti
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával štyri hodiny cez rozbúrené more, aby zachránil svoju rodinu
dromedar.sk

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!

Šport

ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
Hokej na ZOH 2026
Slovensko U18 – Nemecko U18: Online prenos z Turnaja Vlada Dzurillu 2026
Slovensko U18 – Nemecko U18: Online prenos z Turnaja Vlada Dzurillu 2026
Reprezentácia

Auto-moto

Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Vzťahy na pracovisku
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy

Technológie

Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Autá
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Veda a výskum
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Bezpečnosť

Bývanie

Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie

Pre kutilov

Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Zábava
Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Úspešný test rakety ERAM
Zahraničné
Zlá správa pre Rusko: USA vyrobili pre Ukrajinu ŠPECIÁLNE rakety! Ich cena vás prekvapí
Národná rada (NR) SR
Domáce
Opozícia sa dočkala dramatického finále v parlamente: Vládu sa im však nakoniec odvolať nepodarilo!
ŠKANDÁL v SFZ: V
Domáce
ŠKANDÁL v SFZ: V hre sú milióny eur a odsúdený podvodník v pozadí! Futbalu hrozí kolaps, Kováčik sa bráni
Chaos s energošekmi pokračuje:
Domáce
Chaos s energošekmi pokračuje: Bizarné prípady... Štefan po otvorení schránky neveril vlastným očiam! To vážne?

Ďalšie zo Zoznamu