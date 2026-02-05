Zlá správa pre Rusko: USA vyrobili pre Ukrajinu ŠPECIÁLNE rakety! Ich cena vás prekvapí

FLORIDA – Spojené štáty už dlhšiu dobu snažili pre Ukrajinu vyrobiť nové modely rakiet, ktorými by sa mohli účinnejšie brániť proti ruskej agresii. Len nedávno absolvovali s týmito strelami úspešný test. Zaslúžili sa o tom dve americké firmy. V nasledujúcom období Kyjev čaká veľkú zásielku.
Na ukrajinskom fronte sa už čoskoro vo výbave brániacej sa armády objaví nová raketa ERAM Rusty Dagger (Hrdzavá dýka), ktorú vyrobili Američania. Podľa portálu Militarnyj prebehol dňa 25. januára na základne Eglin na Floride úspešný test. Vývoj začal už na jar 2025. Kyjev si objednal 3350 striel, pričom prvých 840 kusov by malo doraziť na Ukrajinu v októbri tohto roku.
Pomoc od USA aj krajín EÚ
Balík pre Ukrajinu je financovaný cez program Jump Start a okrem Spojených štátov sa na tom podieľali aj európske krajiny Dánsko, Nórsko a Holandsko.
Rakety od americkej spoločnosti CoAspire (Virgínia), ktoré vyrábajú pod verziou Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile (RAACM) sú schopné niesť kombinovanú a vysoko výbušnú hlavicu. Nosnosť jednej rakety je zhruba 250 kg a dosahuje neuveriteľnú rýchlosť 200m/s. Druhým výrobcom je Zone 5 Technologies z Kalifornie, pod ktorého patria práve rakety ERAM. Jej špecifikácie zatiaľ neuvádzajú, ale majú byť podobné.
Veľmi nízka cena
Časopis Forbes uvádza, že najväčším prekvapením týchto rakiet je ich samotná cena. Podľa odhadov stojí najpoužívanejšia ruská raketa s plochou dráhou letu Ch-101 okolo 13 miliónov dolárov. Iskander je rozhodne lacnejší (3 milióny dolárov). Jedna strela ERAM Rusty Dagger s výbušnou hlavicou a všetkými spomínanými parametrami by sa mala na pohybovať v rozmedzí okolo 253-tisíc dolárov.
Rakety budú podľa výrobcu umiestnené na stíhačky F-16 aj Mig-29. Dolet ERAM Rusty Dagger by mal byť okolo 500 km (výrobcovia uvádzajú do 900 km). Okrem toho budú počas letu odolné proti rušeniu GPS signálu.
1 euro = 1,18 USD (americký dolár)
(menový kurz k 5. februáru 2026)