Sľúbené vyjadrenie Borárosa: Snúbenec ju dostal do HROBU a... Drsný odkaz rodine!

BRATISLAVA - Tesne pred pohrebom Moniky Jákliovej prelomil mlčanie jej bývalý partner Gábor Boráros. Vo svojom obsiahlom vyjadrení sa vracia k ich vzťahu, reaguje na vážne obvinenia a ostro kritizuje ľudí z jej okolia.
Sľúbené vyjadrenie Gábora Borárosa je tu. MMA zápasník sa len krátko pred pohrebom Moniky Jákliovej rozhodol verejne reagovať na udalosti, ktoré v posledných dňoch otriasli verejnosťou. Vo svojom vyjadrení sa dotkol viacerých citlivých tém – od údajného zákazu priblíženia, cez súkromné správy, až po vzťahy v jej najbližšom okolí. Hneď v úvode sa Boráros vyjadril k informáciám o zákaze priblíženia, o ktorom sa začalo intenzívne hovoriť krátko po tragickej udalosti. Podľa jeho slov o ničom takom nikdy nevedel a nikdy mu nebolo doručené žiadne oficiálne rozhodnutie.
„Nikdy som nevedel o žiadnom zákaze priblíženia. Ani teraz neviem, či to naozaj bolo. Ak aj skutočne bolo, tak sme to obaja veľakrát porušili, lebo sme išli pre Zoru – ja k nej alebo ona ku mne. Ale ako som už hovoril, toto mi nikdy nespomenula, ani som o tom nedostal žiadne upovedomenie,“ uviedol. Následne sa vrátil k správam, ktoré Monike v minulosti posielal a ktoré sa po jej smrti objavili v médiách. Priznal, že má podozrenie, kto mohol súkromnú komunikáciu zverejniť.
„Viem, kto bol ten, kto to vytiahol na povrch – moje veľmi milé správy od srdca, ktorých bolo, ako som už hovoril, veľmi veľa. Samozrejme, pošlem ‚do r*ti‘ toho, kto ma vydiera mojou dcérou, ale nič sa z toho nestalo. Ani po neviem koľkých rokoch strávených so mnou sa jej nikdy neskrivil vlas na hlave – nikdy. Žila si bezstarostný život, kde si nemusela nič odopierať. Ale keď už jej to nestačilo, naše cesty sa rozišli,“ pokračoval. Boráros zároveň zdôraznil, že počas ich spoločného života sa k Monike nikdy nesprával násilne ani jej nijako neubližoval.