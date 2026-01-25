Boráros sa vyjadril k VYHRÁŽKAM Jákliovej (†31): NALOŽIL snúbencovi... Takto sa chce zachrániť?!

DUNAJSKÁ STREDA/KOMÁRNO - Tragické úmrtie influencerky Moniky Jákliovej (†31) šokovalo Slovensko, Maďarsko aj Česko. Na povrch sa dostávajú stále nové informácie, ktoré prípad ešte viac zamotávajú. Expartner MMA zápasník Gábor Boráros, jej vraj posielal výhražné správy, kvôli čomu dostal aj súdny zákaz priblíženia. Športovec sa k tomu vyjadril... A poslal aj drsný odkaz snúbencovi!
Informáciu priniesol web markiza.sk, podľa ktorého sa Monika minulý rok v septembri obrátila na Okresný súd v Dunajskej Strede a žiadala, aby sa k nej Boráros nepribližoval a nekontaktoval ju, s výnimkou starostlivosti o spoločnú dcéru. Podľa uznesenia sa bála o život a ako dôkaz predložila komunikáciu so zápasníkom.
Zneli v nej napríklad slová: „Idem domov, budeš plakať, to ti garantujem… Dostaneš takú facku, že sa po… napľujem ti do ksichtu, nech sa v tom utopíš… rozkopem ti hlavu.“ A netrvalo dlho a MMA zápasník sa k tomu vyjadril aj na sociálnej sieti Instagram. Myslí si, že tieto informácie vypustil Monikin snúbenec Roderik, ktorý je spájaný s Monikinou smrťou, a takto si chce "zachrániť zadok".
„Je to dosť slabý a patetický pokus. Nezaškodilo by sa ma opýtať. Vtedy by ste sa odo mňa mohli dozvedieť, že Moncsi odo mňa dostávala množstvo hlúpych správ!“ vyjadril sa Gábor a ďalšie slová venoval práve spomínanému Roderikovi. „Kto prehľadával Moncsin telefón? Snaží sa tento hajzel zachrániť svoju kožu správami spred šiestich mesiacov?! Veľmi dobre vieme, kto Moncsi v poslednom období niekoľkokrát zbil. (Keby toho muža nestretla, Moncsi by ešte žila!“ uviedol.
„Týmto krokom tiež dokázal, že má Moncsin mobil. Viem si predstaviť, že sa z neho snaží vymazať všetko, v čom figuruje on sám. Tento paranoidný úbožiak je za hradnými múrmi a myslí si, že odvedie pozornosť od faktu, že: Aj keby ju neprenasledoval, to dievča zomrelo kvôli nemu! A na tomto fakte nič nezmení! Je smiešne hľadať nejakú medzeru v zákone. Potkan, ktorý nezničil len jeden život!“ pokračoval vytočený Boráros.
Ďalej uviedol, že Monika od neho dostala množstvo hlúpych správ, no ani raz ho nezablokovala. Alebo aspoň o tom nevedel. „Ako mohla Moncsi byť s niekym takým? S niekým, kto ju bil, týral, vyhadzoval a terorizoval?! Napokon aj jej posledná cesta bola jeho "zásluhou". Po tom všetkom sa chce zachrániť tým, že sa chytá mojich starých správ?! Posledný smradľavý záchvat zúfalstva!“ uviedol Gábor a poukázal aj na zvláštny fakt: „Samozrejme, nezdvíha telefón + vyšetrovateľom dal nesprávne číslo, zatiaľ čo Moncsi je občas aktívna na Facebooku.“
Nad tým sa, napokon, pozastavilo viacero ľudí - jej priateľov - ktorí ju aj po smrti videli na sociálnych sieťach aktívnu. „Myslíš si, že sa zachrániš tým, že z Moncsinho telefónu vytiahneš moje staré správy?! Prečo takýto človek žije? Nezáleží na tom, ako hlboko si ten ukradnutý telefón strčíš do vrecka, nie sú to moje staré správy, ktoré zabili Moncsi. To, čo jej ublížilo, je fakt, že si vstúpil do jej života,“ dodal Boráros.