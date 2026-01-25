Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Boráros sa vyjadril k VYHRÁŽKAM Jákliovej (†31): NALOŽIL snúbencovi... Takto sa chce zachrániť?!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (20)
(Zdroj: Instagram G.B.)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

DUNAJSKÁ STREDA/KOMÁRNO - Tragické úmrtie influencerky Moniky Jákliovej (†31) šokovalo Slovensko, Maďarsko aj Česko. Na povrch sa dostávajú stále nové informácie, ktoré prípad ešte viac zamotávajú. Expartner MMA zápasník Gábor Boráros, jej vraj posielal výhražné správy, kvôli čomu dostal aj súdny zákaz priblíženia. Športovec sa k tomu vyjadril... A poslal aj drsný odkaz snúbencovi!

Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia! Prečítajte si tiež

Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia!

Informáciu priniesol web markiza.sk, podľa ktorého sa Monika minulý rok v septembri obrátila na Okresný súd v Dunajskej Strede a žiadala, aby sa k nej Boráros nepribližoval a nekontaktoval ju, s výnimkou starostlivosti o spoločnú dcéru. Podľa uznesenia sa bála o život a ako dôkaz predložila komunikáciu so zápasníkom. 

Zneli v nej napríklad slová: „Idem domov, budeš plakať, to ti garantujem… Dostaneš takú facku, že sa po… napľujem ti do ksichtu, nech sa v tom utopíš… rozkopem ti hlavu.“ A netrvalo dlho a MMA zápasník sa k tomu vyjadril aj na sociálnej sieti Instagram. Myslí si, že tieto informácie vypustil Monikin snúbenec Roderik, ktorý je spájaný s Monikinou smrťou, a takto si chce "zachrániť zadok". 

Gábor Boráros venoval svojej zosnulej expartnerke a mame svojej dcérky krásne slová.
Zobraziť galériu (20)
Gábor Boráros venoval svojej zosnulej expartnerke a mame svojej dcérky krásne slová.  (Zdroj: Instagram)

„Je to dosť slabý a patetický pokus. Nezaškodilo by sa ma opýtať. Vtedy by ste sa odo mňa mohli dozvedieť, že Moncsi odo mňa dostávala množstvo hlúpych správ!“ vyjadril sa Gábor a ďalšie slová venoval práve spomínanému Roderikovi. „Kto prehľadával Moncsin telefón? Snaží sa tento hajzel zachrániť svoju kožu správami spred šiestich mesiacov?! Veľmi dobre vieme, kto Moncsi v poslednom období niekoľkokrát zbil. (Keby toho muža nestretla, Moncsi by ešte žila!“ uviedol. 

„Týmto krokom tiež dokázal, že má Moncsin mobil. Viem si predstaviť, že sa z neho snaží vymazať všetko, v čom figuruje on sám. Tento paranoidný úbožiak je za hradnými múrmi a myslí si, že odvedie pozornosť od faktu, že: Aj keby ju neprenasledoval, to dievča zomrelo kvôli nemu! A na tomto fakte nič nezmení! Je smiešne hľadať nejakú medzeru v zákone. Potkan, ktorý nezničil len jeden život!“ pokračoval vytočený Boráros. 

Gábor Boráros priniesol na miesto tragickej nehody svojej expartnerky Moniky Jákliovej (†31) veniec z bielych kvetov a zapálil jej sviečku. Zápasník len ťažko udržal slzy....
Zobraziť galériu (20)
Gábor Boráros priniesol na miesto tragickej nehody svojej expartnerky Moniky Jákliovej (†31) veniec z bielych kvetov a zapálil jej sviečku. Zápasník len ťažko udržal slzy....  (Zdroj: Reporfoto RTL)

Ďalej uviedol, že Monika od neho dostala množstvo hlúpych správ, no ani raz ho nezablokovala. Alebo aspoň o tom nevedel. „Ako mohla Moncsi byť s  niekym takým? S niekým, kto ju bil, týral, vyhadzoval a terorizoval?! Napokon aj jej posledná cesta bola jeho "zásluhou". Po tom všetkom sa chce zachrániť tým, že sa chytá mojich starých správ?! Posledný smradľavý záchvat zúfalstva!“ uviedol Gábor a poukázal aj na zvláštny fakt: „Samozrejme, nezdvíha telefón + vyšetrovateľom dal nesprávne číslo, zatiaľ čo Moncsi je občas aktívna na Facebooku.“

Nad tým sa, napokon, pozastavilo viacero ľudí - jej priateľov - ktorí ju aj po smrti videli na sociálnych sieťach aktívnu. „Myslíš si, že sa zachrániš tým, že z Moncsinho telefónu vytiahneš moje staré správy?! Prečo takýto človek žije? Nezáleží na tom, ako hlboko si ten ukradnutý telefón strčíš do vrecka, nie sú to moje staré správy, ktoré zabili Moncsi. To, čo jej ublížilo, je fakt, že si vstúpil do jej života,“ dodal Boráros. 

Boráros sa vyjadril k
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Instagram M.J.)

Viac o téme: Monika JákliováGábor Boráros
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Boráros mal Jákliovej (†31)
Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia!
Domáci prominenti
Monika Jákliová
NOVÉ informácie o tragickej nehode Jákliovej (†31): Horúce telefonáty! Bola v núdzi?
Domáci prominenti
Zvláštne svedectvá po smrti
Zvláštne svedectvá po smrti Jákliovej (†31): Boráros prehovoril o TÝRANÍ!
Domáci prominenti
Monika Jákliová (†31) sa
Posledná komunikácia Moniky (†31) so snúbencom bola 6 minút pred nehodou: Toto viem potvrdiť!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lezci na ľadovej stene na Skalke
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Správy
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Správy
Na Dunaji pri Devíne uviazla nákladná loď
Na Dunaji pri Devíne uviazla nákladná loď
Správy

Domáce správy

Saková bráni energopomoc: Chyby
Saková bráni energopomoc: Chyby si často ľudia spôsobujú sami! Ficove výroky o ceste do pekla odmieta
Domáce
Vážne varovanie meteorológov! Pozor
Vážne varovanie meteorológov! Pozor na vzduch, ktorý dýchame: Bratislavu a ďalšie mestá dusí smog
Domáce
Náraz do zábran na
Tragédia na Kysuciach: V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž
Domáce
Parlament štartuje prvú schôdzu roka: Čakajú nás zmeny v zákonoch aj snaha o odvolanie ministrov
Parlament štartuje prvú schôdzu roka: Čakajú nás zmeny v zákonoch aj snaha o odvolanie ministrov
Bratislava

Zahraničné

FOTO Streľba v Minneapolise vyvolala
Streľba v Minneapolise vyvolala protesty: Newsom vyzval na rezignáciu Noemovej
Zahraničné
FOTO Ameriku zasiahla tvrdá zima:
Ameriku zasiahla tvrdá zima: Chaos v doprave a výpadky prúdu! Viaceré štáty vyhlásili stav núdze
Zahraničné
Z väznice v provincii
Z väznice v provincii Rakka prepustili 126 ľudí mladších ako 18 rokov
Zahraničné
Donald Trump
Ostré slová Trumpa: USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou
Zahraničné

Prominenti

Boráros sa vyjadril k
Boráros sa vyjadril k VYHRÁŽKAM Jákliovej (†31): NALOŽIL snúbencovi... Takto sa chce zachrániť?!
Domáci prominenti
Jaime King
Závislá herečka v ŠOKU: Jej manžel podal žiadosť o ROZVOD... Po pár mesiacoch manželstva!
Zahraniční prominenti
DIVOKÉ spolunažívanie Belohorcovej a
DIVOKÉ spolunažívanie Belohorcovej a Hájka po nevere: Žijú v JEDNOM dome... Aj s milenkou!
Domáci prominenti
P!NK
Bolestivé tajomstvo hviezdnej Pink: Prišla o dieťa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Muž prišiel do obchodu
Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!
Zaujímavosti
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do ktorých lietadiel môžete nastúpiť bez obáv?
dromedar.sk
Koniec nekonečného brania liekov?
Koniec nekonečného brania liekov? Vedci objavili v mozgu vypínač vysokého tlaku: Stačí ho deaktivovať a hodnoty klesnú!
Zaujímavosti
Vieme o nej menej
Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!

Šport

Shiffrinová sa môže poraziť iba sama: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Špindlerovom Mlyne
Shiffrinová sa môže poraziť iba sama: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Špindlerovom Mlyne
Lyžovanie
VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
NHL
VIDEO Filip Mešár spravil Slovensku parádnu reklamu: Jasná voľba pre hviezdu duelu
VIDEO Filip Mešár spravil Slovensku parádnu reklamu: Jasná voľba pre hviezdu duelu
Zámorské súťaže
Legenda vyrukovala s poriadnou kritikou: Potom sme sa len urážali, takto to nemôže fungovať
Legenda vyrukovala s poriadnou kritikou: Potom sme sa len urážali, takto to nemôže fungovať
Tipos Extraliga žien

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Umelá inteligencia
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
Vesmír
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
Bezpečnosť
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Veda a výskum

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto si Kate Middleton nemôže dovoliť na verejnosti ani v súkromí: Jedna vec by ohrozila celú monarchiu
Zahraničné celebrity
Toto si Kate Middleton nemôže dovoliť na verejnosti ani v súkromí: Jedna vec by ohrozila celú monarchiu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Saková bráni energopomoc: Chyby
Domáce
Saková bráni energopomoc: Chyby si často ľudia spôsobujú sami! Ficove výroky o ceste do pekla odmieta
Vážne varovanie meteorológov! Pozor
Domáce
Vážne varovanie meteorológov! Pozor na vzduch, ktorý dýchame: Bratislavu a ďalšie mestá dusí smog
Náraz do zábran na
Domáce
Tragédia na Kysuciach: V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž
Najväčší zlodej vody v
Domáce
Najväčší zlodej vody v domácnosti? Nenápadná chyba v kúpeľni vám z vrecka môže vytiahnuť stovky eur!

Ďalšie zo Zoznamu