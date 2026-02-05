Prekvapenie v 5 proti 5 nekončí Krausom: Akú ÚLOHU má v relácii dostať tento ZNÁMY MUŽ?

BRATISLAVA - Relácia 5 proti 5 sa vráti na obrazovky, ale bez Andreja Bičana. Nahradiť ho má Andy Kraus, to však nie je jediná zmena! Do hry vstupuje aj ďalšie známe meno...
Reláciu 5 proti 5 uviedla STVR po prvýkrát v roku 2007 a s dvojročnou prestávkou sa vysielala až do mája 2022. Keď vo vysielaní skončila, Andrejovi Bičanovi akoby sa zrútil svet! Vtedajšiemu riaditeľovi Ľubošovi Machajovi, ktorý reláciu mihnutím oka zrušil aj napriek tomu, že ju Slováci milovali a dlhodobo sa tešila naozaj slušnej sledovanosti, nevedel prísť na meno „Tento riaditeľ prišiel, zrušil ma, nahradil ma niečím, čo malo polovičný rating, nebol to teda kvalitný zásah do vysielacej štruktúry, z toho vyvodzujem, že nebol kvalitným riaditeľom a manažérsky zlyhal,“ vyjadril sa pre Topky v máji 2024.
Hoci ho odchod z televízie zaskočil a vlastne aj trochu nahneval, dnes to už berie s odstupom. Žije si profesionálne slobodnejší život a má viac času venovať sa rodine. Relácia 5 proti 5 však ohlásila comeback a pre Bičana to mohlo znamenať, že sa opäť dostane na výslnie popularity. Nestalo sa však. Relácia síce bude pokračovať, ale bez neho! Verejnoprávna televízia ho totiž neoslovila na post moderátora. „Samozrejme, že sa ku mne dostali informácie, že sa 5 proti 5 vracia a je to dobre. Táto relácia mala obrovský úspech a jednoznačne na televízne obrazovky patrí,“ povedal nedávno pre Topky.sk Andrej Bičan po tom, čo sa prevalila informácia, že novým moderátorom bude Andry Kraus. „Andy je skvelý herec, zabávač, scenárista a držím mu palce, aby sa mu darilo aj ako novému moderátorovi 5 proti 5,“ zároveň odkázal Bičan.
To však nie je jediná zmena v tomto formáte. Do hry má podľa našich informácií vstúpiť aj ďalšie meno, ktoré je všetkým veľmi dobre známe. Ide o Krausovho dlhoročného súputníka a spoluhráča vo formátoch ako Uragán, Hurikán, či Susedia, v ktorých vystupovali ako nerozlučná dvojica - Peter Marcin. Aj keď sa cesty humoristov po istom čase rozišli, ich relácie zostali navždy nesmrteľné. Úloha Petra Marcina by však mala byť v zábavnej súťaži 5 proti 5 iná ako moderátorská. Ak zalovíme v pamäti, tak si spomenieme, že už na šou Susedia sa Peter Marcin spolupodieľal aj ako režisér, rovnako je aj režisérom svojej talkšou Neskoro večer. Prečo by teda nemohol režírovať denný formát, ktorého popularita je takmer zaručená? Z verejnoprávnej televízie sme sa síce odpoveď nedozvedeli, je však isté, že už čoskoro sa dozvieme, ako to v skutočnosti je.