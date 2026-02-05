Nečakaný zvrat v Dunaji! Do seriálu sa hľadá bábätko: Ktorá hrdinka bude tehotná?

BRATISLAVA - V seriáli Dunaj sa budú diať veľké veci! Kastingová agentúra totiž doňho hľadá bábätko. A nejde o jednorázovú záležitosť, ale dlhodobú spoluprácu. Ktorá zo seriálových krások bude v radostnom očakávaní?
„Na nakrúcanie seriálu Dunaj hľadáme malé bábätko, vo veku do jedného mesiaca. Ide o dlhodobú spoluprácu. Prvý filmovací deň je 09.02.2026,“ píše sa na sociálnej sieti kastingovej agentúry, ktorá kastuje do markizáckeho dobového seriálu. Pod príspevkom sa okamžite rozbehla lavína tipov. „Asi Kristínka bude čakať a prišla povedať Ervinovi,“ myslí si jedna z fanúšičiek obľúbeného seriálu. „Alebo možno Magda s Lackom,“ znejú ďalšie tipy.
Diskusia však nezostala len pri tipovaní. Niektorí fanúšikovia sa pohoršovali, že namiesto bábik sú na pľac ťahané také malé detičky, aj keď len na pár minút. Agentúra na to reagovala: „K nakrúcaniu s deťmi sa pristupuje vždy mimoriadne citlivo – je jedno, či má dieťa týždeň alebo 3 roky. Pre rodičov s dieťaťom máme vyhradenú miestnosť, kde sú sami a nikto ich tam neruší. Dieťa ide na pľac vždy iba na ostrú, zvyšný čas je s rodičmi.“
A práve odtiaľ sa dostávame k pätici postáv, ktoré fanúšikovia najčastejšie tipujú ako budúce mamy.
Kristína (Ráchle Šoltésová) sa po dlhšom čase vrátila do deja a jej manžel Ervin zomrel. Tehotenstvo by jej postavu posunulo do úplne novej dimenzie a ukázalo, ako sa vyrovnáva s minulosťou a pripravuje nový život.
Magda (Monika Szabó) a Laco sú už dlhšie manželia a seriálová Tereza upozornila, že pár ešte nemá potomka – fanúšikovia sa teda pýtajú, či bude práve im dopriate vytúžené bábätko.
Lena (Jana Kovalčíková) sa pripravuje na nový romantický príbeh a je viac než možné, že práve ona by mohla otehotnieť, čo by prinieslo kombináciu romantiky a dramatických situácií.
Klára (Kristína Svarinská) sa znova dala dokopy s Lukášom Kudličkom a tehotenstvo by ich vzťah posunulo na úplne novú úroveň, s množstvom šťavnatých momentov pre divákov.
A nakoniec Helga (Jana Majeská), ktorej vzťah s Walterom Klausom je plný hádok – ak by sa ukázalo, že je tehotná, konflikty by sa ešte viac vyostrovali a priniesli poriadnu drámu.
A aký je váš tip? Hlasujte v ankete
