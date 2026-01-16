Šarmantný cudzinec v Dunaji: Roman Poláčik sa zapletie do života Leny! Romantika či ďalšie peklo?

BRATISLAVA – Seriál Dunaj, k vašim službám, už čoskoro vhupne do svojej 13. série. Vystriedalo sa v ňom množstvo postáv a ďalšie nové pribúdajú.
Nedávno sme vás informovali, že do seriáu Dunaj, k vašim službám, pribudnú herečky Hana Gregorová v úlohe panovačnej a zatrpknutej matky Berty a Kamila Heribanová, ktorá stvárni jej dcéru. Do deja však vstúpi aj Roman Poláčik, ktorý sa tak trochu zapletie do života Lene.
Hanu Gregorovú premenili na zlú starenu a posadili na invalidný vozík: Čo jej to v Dunaji porobili?
Janka Kovalčiková si ako Lena v Dunaji užila viac ako dosť! Rozlúčenie so svojim milovaným, manželstvo s mužom, ktorého nikdy neľúbila, dočasná hluchota, to všetko sa vrylo do jej seriálového osudu. Aj napriek ťažkým časom a komplikovaným vzťahom si však dokázala zachovať svoju tvár, svoj názor, svoje presvedčenie a – svoju ľudskosť.
S príchodom nového hrdinu do seriálu by jej však mohlo svitnúť na lepšie časy. René Monde, ktorého stvárňuje Roman Poláčik, je šarmantný cudzinec v meste, ktorý zaujme Lenu svojím zmyslom pre humor a spoločnou láskou k literatúre... bude z toho aj skutočná a šťastná láska, akú si Lena konečne zaslúži? „S Jankou sa pri práci stretávam denne už roky. A Dunaj nám ponúka pestrú romantickú linku, ktorá bude plná "hry v hre". Nevyhneme sa ani láske ani sklamaniam, klamstvám či tajomstvám,“ predznačil tak trochu Roman Poláčik, ktorý ponuku do seriálu prijal s nadšením.
„Mám radosť z toho, že som skočil do prúdov Dunaja. Ako tlmočník z Francúzska René Monde budem poctivo veslovať, a vďaka tvorivému tímu opäť doručíme obrovský náklad kvality, emócií a príbehov našich dejín,“ povedal herec.
A spokojná s výberom bola aj Janka Kovalčiková. „Príchod Romana Poláčika znamená príchod ďalšieho úžasného a talentovaného kolegu do dunajského ensabla. A dovolím si povedať, že jeho postava obohacuje život na pľaci, a verím, že bude napĺňať aj život nášho diváctva, doma, pri televíznych obrazovkách.“ Ak sa už neviete dočkať štartu seriálu, tak iba pripomíname, že Dunaj začína už 27. januára o 20.30 na Markíze.
