Seriálová Astrid má malú kópiu: Dcéra Leonie je krásna po mame, ale... všimli ste si ju v Dunaji?

BRATISLAVA – Nielen krásna, ale aj talentovaná! Dcéra Adriany Novakov, známej z markizáckych seriálov Dunaj k vašim službám či Sľub, Leonie, sa čoraz viac dostáva do pozornosti divákov. A niet sa čo diviť – po mame zdedila nielen očarujúci výzor, ale aj chuť pracovať pred kamerou.
Malá Leonie si totiž nedávno vyskúšala herecký debut rovno v seriáli Dunaj k vašim službám. „Aká matka, taká Leonie. Táto malá opica už tiež trošku herečkuje a na záver minulého roku si vyskúšala, ako sa natáča váš obľúbený seriál Dunaj k vašim službám,“ pochválila svoju dcéru Adriana na sociálnej sieti spolu s fotografiami a videom.
V epizóde, ktorá bola zároveň prvou po prestávke, si Leonie zahrala malú, no nezabudnuteľnú úlohu. Diváci ju mohli spoznať a okamžite si všimli, že je očividne „celá po mame“ – krásna, sebavedomá a prirodzene talentovaná. „Teším sa, že chce a ju to baví,“ dodala Adriana. Dcére totiž nechce nasilu vynucovať hereckú kariéru, no je jasné, že má všetko na to, aby si razila vlastnú cestu.
A to nie je všetko – Leonie čaká aj filmová rola, ktorá jej otvorí ďalšie dvere do sveta herectva. Aký projekt to bude, to zatiaľ zostáva tajomstvom, no už teraz je jasné, že o tejto mladej tvári slovenskej scény budeme ešte veľa počuť.
