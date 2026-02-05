V areáli výskumného centra horí! Nemeckí hasiči práve zasahujú

Požiar v areáli vedeckého výskumného centra GSI Helmholtz v meste Darmstadt neďaleko Frankfurtu nad Mohanom (Zdroj: TASR/DPA/AP/Peter Knapp)
BERLÍN - Nemeckí hasiči vo štvrtok zasahujú pri veľkom požiari v areáli vedeckého výskumného centra v Darmstadte neďaleko Frankfurtu nad Mohanom. Informuje správa agentúr DPA a Reuters.
Plamene sa už hasičom podarilo dostať pod kontrolu, zranenia dosiaľ hlásené neboli. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. Na záberoch z GSI Helmholtzovho centra pre výskum ťažkých iónov vidieť husté oblaky dymu stúpajúce z budovy. Úrady vyzvali obyvateľov v okolí, aby mali zatvorené okná, dvere a vypli ventilačné systémy. Vedenie výskumného centra sa bezprostredne po incidente nepodarilo kontaktovať.