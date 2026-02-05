Strach a slzy pred školou v Novom Meste: Útočník bol vraj problémový! Rodičia si po streľbe brali deti domov

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Stredajší incident na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, kde šiestak airsoftovou zbraňou zranil dvoch spolužiakov, vyvolal v meste vlnu zdesenia. Kým zranení žiaci sú mimo ohrozenia života, psychické rany u rodičov a svedkov sú hlboké. Pred bránami školy sa zhromaždili nešťastné rodiny, ktoré si so strachom v očiach vyzdvihovali svoje deti.
Po správe o streľbe sa pred budovou školy okamžite vytvoril dav znepokojených príbuzných. „Prišla som pre dcérku, prváčku, a keď som sa to dozvedela, automaticky som hneď volala. Upokojila nás aj pani riaditeľka, že je všetko v poriadku a že sa nemusíme báť. No v dnešnej dobe je to, čo sa deje, hrozné. Ráno donesiete dieťa do školy a potom sa obávate, čo sa môže stať,“ povedala pre TV JOJ jedna z mamičiek.
Ešte tvrdšie slová volila babička dvoch vnučiek, ktoré navštevujú rovnakú školu: „Sme trošku znepokojení, že v takomto štáte, že takéto veci sa dejú. Podľa mňa malo by to byť niečo také, že by sa mali tie deti nejako kontrolovať ako v iných štátoch, napríklad v Amerike alebo niekde, že aby nenosili niečo takéto do školy, aby neohrozovali učiteľov, žiakov.“
Incident sa odohral počas prestávky, kedy šiestak vytiahol airsoftovú pištoľ. Výstrely zasiahli dvoch 12-ročných žiakov do nôh. Podľa záchranárov utrpeli otvorené rany na stehnách, ktoré si vyžiadali ošetrenie priamo na mieste. Hoci pištoľ nebola klasickou ostrou zbraňou, zranenia aj psychický dopad sú reálne. Riaditeľka školy Katarína Jarošincová potvrdila, že útočník bol problémovým žiakom, ktorého správanie riešili dlhodobo. Zranení žiaci sú podľa riaditeľky bezproblémoví, mysleli si, že pištoľ bola hračkárska.
Násilie sa stalo normou
Odborníci upozorňujú, že tento útok nie je izolovaným skratom, ale zrkadlom spoločnosti. Psychologička Lucia Košťálová zdôrazňuje, že nemožno oddeľovať svet rodiny od sveta školy. „To, čo sa deje v domácom prostredí, sa odzrkadlí u nás v škole a naopak, ak je problém v školskom prostredí, prenesie sa do domáceho,“ vyhlásila pre STVR. Podľa nej je alarmujúca najmä radikalizácia detí v online priestore a na sociálnych sieťach.
Ku kauze sa vyjadril aj komisár pre deti Jozef Mikloško, podľa ktorého tento deň nesmie prejsť mlčaním. Tvrdí, že incident ukazuje, v akom obrovskom napätí dnešná mládež žije. „Incidenty ako ten dnešný nám potvrdzujú, že prítomnosť školských psychológov a sociálnych pedagógov nie je luxus, ale základná výbava bezpečnejších škôl. Potrebujeme lepšie zachytávať varovné signály skôr, než dieťa urobí chybu,“ upozorňuje Mikloško.
Polícia prípad naďalej intenzívne vyšetruje. Verejnosť ubezpečuje, že bezprostredné nebezpečenstvo už nehrozí.