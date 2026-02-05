Maďarsko má 66 dní pred voľbami: Objavujú sa protichodné analýzy a prieskumy

BUDAPEŠŤ – Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA sa pod vedením Pétera Magyara začala pripravovať na volebnú porážku už v prvom mesiaci volebného roka. Vyplýva to z analýzy Centra pre základné práva (Alapjogokért Központ), ktorú vo štvrtok zverejnila agentúra MTI. Údaje z aktuálneho prieskumu verejnej mienky inštitútu 21 Kutatóközpont však naznačujú úplne opačný trend, informuje spravodajca v Budapešti.
Centrum konštatovalo, že politické udalosti prvého mesiaca roka 2026 upevnili postavenie vládneho bloku Fidesz-KDNP. Voliči podľa analýzy vnímajú pravicu ako záruku stability v otázkach, akými sú zabránenie vtiahnutia Maďarska do vojny, odmietanie financovania Ukrajiny či ochrana nízkych cien energií. Strana TISZA v týchto témach pre voličov predstavuje riziko, píše Centrum pre základné práva blízke vláde premiéra Viktora Orbána.
Možnosť volebných podvodov
V jeho analýze sa uvádza, že Magyar v očakávaní porážky začal svojim priaznivcom naznačovať možnosť volebných podvodov zo strany vládnej koalície, hoci predtým volebnú manipuláciu vylučoval. Reputáciu opozičnej strany mali poškodiť kauzy z konca roka 2025 vrátane tzv. ukrajinského špionážneho škandálu, ale aj nejasností ohľadom volebného programu strany.
Fidesz-KDNP pritom odštartoval rok 2026 zo stabilnej pozície, ktorú demonštroval aktívnou kampaňou. Premiér Viktor Orbán usporiadal 5. januára medzinárodnú tlačovú konferenciu a strana už v prvej polovici mesiaca predstavila všetkých 106 kandidátov jednomandátových obvodov pre parlamentné voľby. Na rozdiel od záverov Centra pre základné práva zverejnil nezávislý inštitút 21 Kutatóközpont výsledky aktuálneho prieskumu, v ktorom si TISZA stále udržiava pred vládnym blokom výrazný náskok.
Medzi rozhodnutými voličmi by stranu Tisza volilo 53 percent opýtaných, zatiaľ čo Fidesz-KDNP 37 percent Maďarov. V celkovej populácii (vrátane nerozhodnutých) vedie Magyarova strana so ziskom 35 percent pred vládnym blokom, ktorému inštitút nameral podporu 28 percent respondentov. Z prieskumu zverejneného serverom 444.hu vyplýva, že okrem týchto dvoch subjektov by sa do parlamentu dostalo už len Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).