Kambodža žiada Francúzsko o dôkazy: Chcú urovnať spor s Thajskom

PHNOM PENH - Kambodžský premiér Hun Manet požiadal Francúzsko o poskytnutie historických dokumentov, ktoré by pomohli vyriešiť pretrvávajúci hraničných spor s Thajskom. Oznámilo to vo štvrtok kambodžské ministerstvo zahraničia, píše správa agentúry Reuters.
Kambodžský premiér požiadal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby mu poskytol akékoľvek historické dokumenty, ktoré by Francúzsko mohlo mať o podobe kambodžsko-thajskej hranice. Celkove 817 kilometrov dlhú hranicu prvýkrát zmapovalo Francúzsko v roku 1907, teda v čase, keď bola Kambodža ešte jeho kolóniou.
Na sporných hraničných územiach sa nachádza niekoľko známych historických pamiatok vrátane hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. storočia. Manet v liste Macronovi tiež privítal „konštruktívne zapojenie sa“ do úsilia urovnať dlhotrvajúci konflikt. Francúzsky prezident podľa kambodžského premiéra v minulosti naznačil ochotu pomôcť.
Boje medzi dvoma susediacimi krajinami vypukli minulý rok v júli
Boje medzi dvoma susediacimi krajinami vypukli minulý rok v júli po niekoľkých týždňoch napätia vyvolaných smrťou kambodžského vojaka. Po piatich dňoch zrážok, pri ktorých zahynulo 43 ľudí, sa konflikt skončil uzavretím prímeria, ktoré bolo dosiahnuté v Malajzii po zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Boje boli opäť obnovené v decembri a trvali viac ako tri týždne, pričom sa obe strany navzájom obviňovali z porušovania prímeria. Pred vyhlásením nového prímeria 27. decembra si zrážky vyžiadali okolo 100 obetí a viac ako pol milióna ľudí vysídlili.