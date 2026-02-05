AKTUÁLNE Prokuratúra zrušila stíhanie Migov: Fico zúri a exminister obrany Naď mu posiela vreckovku!

BRATISLAVA - Už niekoľko rokov verejnosť počúvala o politickom a obrannom spore v prípade darovania bojovej techniky na Ukrajinu. Tá sa odohrala ešte počas predchádzajúcej vlády, keď bol ministrom obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Ten sa teraz môže len usmievať. Krajská prokuratúra totiž toto masívne sledované trestné stíhanie zastavila.
Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) v týchto hodinách uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní pre pomoc Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek.
O všetkom na tlačovom brífingu informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.
Nebolo preukázané, že by vznikla škoda, argumentuje Remeta
"Nebolo preukázané, že by darovaním zastaranej vojenskej techniky vznikla Slovenskej republike škoda," vyjadril sa podľa denníka Pravda Remeta.
"Členovia dočasne poverenej vlády mali oprávnenie, aby túto medzinárodnú medzivládnu zmluvu podpísali. Táto otázka vzbudzovala a vzbudzuje rôzne právne výklady ohľadom kompetencií dočasne poverenej vlády," povedal Remeta hovoril, že názor vlády vychádzal zo stanoviska rezortu diplomacie.
Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Vláda sa správala zodpovedne, zhodnotil prokurátor
V prípade, kde prišlo k zastaveniu trestného stíhania, sa hovorilo o Migoch-29 a systémy protivzdušnej ochrany S-300 a KUB. Vláda sa v danom okamihu podľa Remetu prokurátora správala zodpovedne. Darovaním zastaranej techniky sme navyše, napríklad narozdiel do Maďarska, získali aj finančnú kompenzáciu od Európskej únie.
Naď bez akýchkoľvek slov vysmial Fica pod statusom vreckovkou
Vtedajší minister obrany Naď už len dodal, že sa potvrdili jeho tvrdenia. Konkrétne, že vláda Eduarda Hegera konala v súvislosti s darovaním stíhačiek morálne.
Ešte krátko predtým sa však Fico v stredu 4. februára čudoval nad tlačovou konferenciou generálneho prokurátora Maroša Žilinku a nezabudol mu v statuse vytknúť aj darovanú techniku na Ukrajinu. "Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatym útokom na vládu a premiéra, slúžiť. Najmä ak sa konala v deň, keď Ministerstvu obrany SR bolo doručené rozhodnutie prokurátora opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany J. Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských MIG-29 Ukrajine," napísal premiér, pričom mu Naď v komentárovej sekcii len poslal obrázok vreckovky.
Jaroslav Naď reaguje na rozhodnutie prokuratúry na samostatnom brífingu:
Naď je podľa všetkého "hrdý" na svoju bývalú vládu aj úradníkov, že pri pomoci Ukrajine konali správne, zákonne a hospodárne. Ako doplnil, je zároveň rozhorčený, pretože politici koalície občanov štyri roky klamali o trestných činoch pri darovaní techniky. "Polícia, ktorá to vyšetrovala, tí vyšetrovatelia konali veľmi profesionálne," uviedol. Vyhlásil, že polícia bola pod obrovským tlakom a vyšetrovateľ teraz čelí sám trestnému oznámeniu.
Bývalý minister tiež očakáva aj podobné rozhodnutie v ďalšom prípade. Opakovane odmietol, že by bol vlastizradca. Vyhlásil, že po nástupe k moci bude polícia vyšetrovať súčasných koaličných politikov. So slzami v očiach Naď tiež oznámil, že "toto im nezabudne" v kontexte toho, že Naďova rodina si musela "veľa vytrpieť". Svojej rodine počas tejto chvíle zároveň aj poďakoval za podporu.