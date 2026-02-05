Obhajoba exšéfa policajných odposluchov Reháka namieta nového samosudcu

BANSKÁ BYSTRICA - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok odročil na neurčito hlavné pojednávanie v kauze bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka ŠTS ho už v roku 2023 odsúdil na 11-ročné väzenie, ale Najvyšší súd (NS) SR rozsudok zrušil a vec vrátil súdu, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znovu rozhodol. Dôvodom odročenia je námietka zaujatosti voči novému samosudcovi Jánovi Hrubalovi, o ktorej musí rozhodnúť NS SR.
„Rozhodoval v iných konaniach, kde schvaľoval dohody o vine a treste u svedkov, ktorí vystupujú v našej trestnej veci. Takže objektívne sa nemôže javiť ako nezaujatý, pretože pokiaľ tieto dohody schválil, tak je presvedčený, že títo ľudia vypovedali pravdu, preto sme to namietali. Rozhodne NS SR,“ konštatoval obhajca Jozefa R. Ľudovít Štanglovič.
Bývalého šéfa policajných odposluchov ŠTS uznal v roku 2023 za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a za dva skutky prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári. Výška úplatkov sa v jednom skutku mala pohybovať zhruba okolo 16.000 eur a v druhom 17.000 eur. ŠTS mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov, trest prepadnutia majetku a zákaz činnosti vykonávať povolanie vo funkcii verejného činiteľa na päť rokov. Voči tomu podal odvolanie.
Známi mu hovorili Dodo
Jozef Rehák, ktorému známi hovorili Dodo, počas procesu tvrdil, že je nevinný. Podľa neho bola obžaloba postavená iba na výpovediach kajúcnikov. Údajne nikdy nikomu utajované skutočnosti neprezrádzal a neprevzal ani žiadne peniaze. Obhajoba označila proces za nespravodlivý. Bývalého šéfa policajných odposluchov zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020. Z údajnej činnosti pre zločineckú skupinu ho na pojednávaniach usvedčoval napríklad aj odsúdený člen gangu sýkorovcov Martin Bihári. Vraj vynášal informácie z policajného prostredia a dostal za to zaplatené. Peniaze mal preberať od hlavy gangu, odsúdeného Róberta Lališa, ktorý to však pri výsluchu na ŠTS poprel. V procese s Jozefom R. vypovedali tiež bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry Bernard Slobodník a niekdajší námestník SIS Boris Beňa.