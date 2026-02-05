VIDEO Mladík nemal ani 18 rokov a šoféroval bez vodičského oprávnenia!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
VOLKOVCE - Policajti zo Zlatých Moraviec v nočných hodinách odhalili vodiča jazdiaceho bez vodičského oprávnenia s technicky nespôsobilým vozidlom. Vodič nedovŕšil 18 rokov života, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na ceste vo Volkovciach spozorovali policajti vozidlo značky Mazda s poškodeným ľavým blatníkom. Lustráciou zistili, že vodič nikdy nemal udelené vodičské oprávnenie. Následne mladíka stotožnili a zistili, že ešte nedovŕšil 18 rokov života. K ďalším úkonom na miesto privolali pracovníka ústredia práce. Dychová skúška u vodiča mala negatívny výsledok.
VIDEO
Vodič nespôsobilého auta bez vodičského preukazu nemal ani 18 rokov (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj )