ÚNOS matky známej moderátorky: Zúfalý ODKAZ rodiny únoscom... Priveďte ju domov!

LOS ANGELES - Rodina známej americkej novinárky Savannah Guthrieovej prežíva najhoršie chvíle svojho života. Po záhadnom zmiznutí ich 84-ročnej mamy Nancy sa súrodenci rozhodli prihovoriť verejnosti aj údajnému únoscovi prostredníctvom emotívneho videa na Instagrame.
„Priveďte ju domov,“ napísala Savannah k videu, ktoré zverejnila v stredu večer. Spolu so súrodencami Annie a Camronom v ňom prosia o bezpečný návrat ženy, ktorú označujú za srdce celej rodiny. Savannah so slzami v očiach čítala z pripraveného vyhlásenia. „Ďakujeme všetkým za modlitby za našu milovanú mamu Nancy. Cítime ich a veríme, že ich cíti aj ona,“ povedala. Rodina opísala Nancy ako výnimočnú ženu.
„Naša mama je láskavá, verná a nesmierne milujúca. Je plná dobra a svetla. Je vtipná, energická a bystrá. Jej vnúčatá ju zbožňujú, obklopujú ju a zasypávajú bozkami,“ zaznelo vo videu. Podľa detí miluje dobrodružstvo, je oddanou priateľkou a človekom, z ktorého vyžaruje múdrosť a dobrota. „Stačí sa s ňou porozprávať a hneď to pochopíte,“ dodali. Dcéra Annie priznala, že bez mamy z ich životov zmizlo svetlo. „Je naším majákom. Drží sa radosti v každej životnej situácii. Deň čo deň si ju vedome vyberá, aj napriek veľkým bolestiam a stratám, ktorými si prešla,“ povedala so slzami v očiach.
Nasledovali slová, ktoré lámali srdce. „Sme len obyčajní ľudia, ktorí potrebujú svoju mamu. Mama, ak nás počúvaš, prosíme ťa, vráť sa domov. Veľmi nám chýbaš.“ Savannah následne adresovala odkaz priamo údajnému únoscovi. Zdôraznila, že jej mama má 84 rokov, je chorá, trpí neustálou bolesťou a je bez liekov, ktoré nutne potrebuje. „Bez nich nemôže prežiť a bez nich trpí,“ povedala. Rodina potvrdila, že zachytila informácie o možnom výkupnom liste a urobí všetko, čo je v jej silách.
„Sme pripravení hovoriť,“ odkázala Savannah, no zároveň zdôraznila, že potrebujú istotu. „Žijeme vo svete, kde sa dajú hlasy aj obrazy zmanipulovať. Potrebujeme vedieť bez akýchkoľvek pochybností, že je nažive a že ju máte.“ Silný moment prišiel, keď sa Savannah prihovorila priamo svojej mame. „Mami, ak toto počuješ, si silná žena. Si Božou dcérou a veríme, že aj v tomto temnom údolí je s tebou.“ Na záver zazneli slová plné nádeje aj bolesti.
„Všetci ťa hľadajú. Nezastavíme sa, kým nebudeme opäť spolu. Modlíme sa za teba každú chvíľu a veríme, že ťa budeme opäť držať v náručí. Milujeme ťa,“ uzavrela Savannah spolu so súrodencami. Nancy bola naposledy videná v sobotu večer okolo 21.30, keď ju po rodinnej večeri odviezli domov do oblasti Catalina Foothills. V pondelok miestne úrady potvrdili, že jej dom je považovaný za miesto činu. Polícia zatiaľ nemá podozrivého ani osobu záujmu. Vyšetrovanie pokračuje.