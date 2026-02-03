Dominika si na šťastnú správu musela počkať 7 mesiacov: Prišlo to, až keď sa vzdala nádeje

BRATISLAVA - Vyšlo to! Exsuperstaristka Dominika Stará je mamou dvoch detí a o niekoľko mesiacov do ich rodiny pribudne tretie. Prišlo to, keď sa už nádeje vzdali.
Dominika Stará sa zviditeľnila v prvej sérii SuperStar, spevácku kariéru však po tom, čo na svet priviedla dve deti, odsunula tak trošku bokom. Prvé dieťa, syn Michal, sa narodil vo februári 2022, dcérka Izabelka o vyše roka neskôr, v októbri 2023. Speváčka sa pravidelne prihovára svojim fanúšikom na sociálnej sieti a netají sa ani tým, že jej materstvo dáva poriadne zabrať. Napriek tomu s manželom túžili po treťom dieťati. Osud sa však s nimi chvíľku pohrával. „Bábätko sme chceli už dlhšie, ale minulý rok bol pre nás naozaj náročný. Takže som sa ani nečudovala, že prvých 6-7 mesiacov proste neprichádzalo.“
Neexistuje KRAJŠIA správa: Bývalá Superstaristka je opäť tehotná! Mamou bude tretíkrát
„Michal vyriešil otázku novej práce, vyriešili sme otázku bývania a do toho som otehotnela. Bol to pre mňa šok, lebo som s tým absolútne nerátala aj keď sme bábätko veľmi chceli. Ale o to krajší bol pre nás koniec tak náročného roka ❤️“ prekypuje radosťou bývalá Superstaristka. „Takže ak ste práve v situácii, kedy robíte všetko čo je vo vašich silách, aby ste niečo dosiahli a neprichádza to, skúste to pustiť. Príde to v ten správny čas a v takej podobe, aby to bolo pre vás najlepšie, o tom nepochybujem,“ odkázala a pridala video mapujúce chvíle bezprostredne po tom, ako sa dozvedela o tehotenstve a ako túto správu prijala jej rodina.
