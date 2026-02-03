Máte v peňaženke POKLAD? Pozrite sa na drobné mince, možno práve tie vám vyhrajú ZLATÚ TEHLU za tisíce eur!

LONDÝN - Kráľovská mincovňa vo Veľkej Británii odštartovala celonárodnú logickú výzvu, ktorá preverí schopnosti amatérskych detektívov a skúsených lúštiteľov kódov. Súťaž s názvom Veľké britské hľadanie pokladu ponúka sériu čoraz zložitejších hádaniek, pričom víťaz môže získať zlatú tehlu. Prvé indície pritom nájdu súťažiaci priamo na minciach, ktoré majú v peňaženke.
Veľké britské hľadanie pokladu postaví amatérskych detektívov z celej krajiny pred sériu postupne sa komplikujúcich hádaniek. Každý, komu sa podarí vyriešiť všetkých päť úrovní kódov, získa šancu vyhrať zlatú tehlu v hodnote viac ako 28 tisíc libier (32 329 eur). Ako informuje Daily Mail, hľadanie pokladu sa sústreďuje okolo bohato zdobenej päťlibrovej mince s názvom The Penny Drops, ktorú budú musieť záujemcovia o lúštenie „študovať, držať v rukách a správne zarovnať“, aby vyriešili neskoršie rébusy.
Hneď niekoľko otázok
Prvé štyri otázky si však môžu súťažiaci skúsiť vyriešiť už teraz a stačí im na to niekoľko mincí z peňaženky. Prvá hlavolamová úloha s tajomným názvom „Zjednotenie štítu“ vyzýva nájsť skryté šesťpísmenové heslo, ktoré umožní postúpiť na ďalšiu úroveň a znie takto: „Na minciach vidíš štít zobrazený, na šesť častí rozdelený, no nie osamotený. Hľadaj vo svojich drobných, tam začína hra, z úlomkov nájdi celok, ktorý význam má. Polož ich tam, kam šípky vedú ťa, tvary sa spoja, štít sa odhalí zas. Z nich sa písmená jasne ukážu, cestu vpred ti presne naznačia.“
Po vyriešení tejto náročnej skúšky nasledujú ešte tri ďalšie hádanky: Sedem súrodencov, Súhvezdia a Newtonov sedemuholník. Počas hry sú k dispozícii pomôcky a ak sa naozaj zaseknete, odpovede nájdete v informačnom boxe. V prípade, že úspešne prelomíte prvú úroveň, zvládnutie ďalších štyroch si už bude vyžadovať zakúpenie špeciálnej lúštiteľskej mince. Tá obsahuje nielen kód, ktorý vám umožní prihlásiť sa do výzvy, ale aj indície nevyhnutné na vyriešenie ďalších kódov.
Žrebovanie o hlavnú cenu
Samotná minca je pokrytá písmenami, symbolmi, kompasom a diagramom, ktorý pripomína zarovnanie planét. Kráľovská mincovňa zároveň uvádza, že aj obal mince bude plný skrytých vrstiev tajomstiev, rébusov a hádaniek, ktoré bude treba rozlúštiť. Ak sa vám podarí vyriešiť všetkých päť hádaniek do 30. marca 2026, budete zaradení do žrebovania o hlavnú cenu. Hoci celkový víťaz bude len jeden a bude vyžrebovaný spomedzi tých, ktorí výzvu dokončia, počas hry bude k dispozícii aj päť samostatných, vedľajších úloh.
Tieto menšie výzvy bude možné absolvovať bez ohľadu na účasť v hlavnej súťaži a ponúknu šancu získať ďalšie ceny. Dizajn mince je inšpirovaný objavmi Sira Isaaca Newtona. Okrem toho, že tento učenec patril medzi najvýznamnejších britských vedcov, bol aj správcom Kráľovskej mincovne a viedol tvrdý boj proti falšovaniu meny. Novú päťlibrovú mincu už predstavili verejnosti v londýnskom Science Museum.
Práve tam dostal matematik Bobby Seagull vôbec prvý vyrazený kus a bol vyhlásený za Hráča číslo jeden. „Ako milovník matematiky som nadšený, že môžem byť ‚Hráčom jeden‘ pri tejto minci, ktorá je skutočným kryptografickým majstrovským dielom. Jej dizajn, inšpirovaný Newtonovým géniom, je fyzickým kľúčom, ktorý premieňa symboly a čísla na brilantnú hádanku. Toto nie je len minca, je to pozvánka na celonárodné intelektuálne dobrodružstvo,“ uviedol Seagull.