Máte v peňaženke POKLAD? Pozrite sa na drobné mince, možno práve tie vám vyhrajú ZLATÚ TEHLU za tisíce eur!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Kráľovská mincovňa vo Veľkej Británii odštartovala celonárodnú logickú výzvu, ktorá preverí schopnosti amatérskych detektívov a skúsených lúštiteľov kódov. Súťaž s názvom Veľké britské hľadanie pokladu ponúka sériu čoraz zložitejších hádaniek, pričom víťaz môže získať zlatú tehlu. Prvé indície pritom nájdu súťažiaci priamo na minciach, ktoré majú v peňaženke.

Veľké britské hľadanie pokladu postaví amatérskych detektívov z celej krajiny pred sériu postupne sa komplikujúcich hádaniek. Každý, komu sa podarí vyriešiť všetkých päť úrovní kódov, získa šancu vyhrať zlatú tehlu v hodnote viac ako 28 tisíc libier (32 329  eur). Ako informuje Daily Mail, hľadanie pokladu sa sústreďuje okolo bohato zdobenej päťlibrovej mince s názvom The Penny Drops, ktorú budú musieť záujemcovia o lúštenie „študovať, držať v rukách a správne zarovnať“, aby vyriešili neskoršie rébusy.

Hneď niekoľko otázok

Prvé štyri otázky si však môžu súťažiaci skúsiť vyriešiť už teraz a stačí im na to niekoľko mincí z peňaženky. Prvá hlavolamová úloha s tajomným názvom „Zjednotenie štítu“ vyzýva nájsť skryté šesťpísmenové heslo, ktoré umožní postúpiť na ďalšiu úroveň a znie takto: „Na minciach vidíš štít zobrazený, na šesť častí rozdelený, no nie osamotený. Hľadaj vo svojich drobných, tam začína hra, z úlomkov nájdi celok, ktorý význam má. Polož ich tam, kam šípky vedú ťa, tvary sa spoja, štít sa odhalí zas. Z nich sa písmená jasne ukážu, cestu vpred ti presne naznačia.“

Po vyriešení tejto náročnej skúšky nasledujú ešte tri ďalšie hádanky: Sedem súrodencov, Súhvezdia a Newtonov sedemuholník. Počas hry sú k dispozícii pomôcky a ak sa naozaj zaseknete, odpovede nájdete v informačnom boxe. V prípade, že úspešne prelomíte prvú úroveň, zvládnutie ďalších štyroch si už bude vyžadovať zakúpenie špeciálnej lúštiteľskej mince. Tá obsahuje nielen kód, ktorý vám umožní prihlásiť sa do výzvy, ale aj indície nevyhnutné na vyriešenie ďalších kódov.

Žrebovanie o hlavnú cenu

Samotná minca je pokrytá písmenami, symbolmi, kompasom a diagramom, ktorý pripomína zarovnanie planét. Kráľovská mincovňa zároveň uvádza, že aj obal mince bude plný skrytých vrstiev tajomstiev, rébusov a hádaniek, ktoré bude treba rozlúštiť. Ak sa vám podarí vyriešiť všetkých päť hádaniek do 30. marca 2026, budete zaradení do žrebovania o hlavnú cenu. Hoci celkový víťaz bude len jeden a bude vyžrebovaný spomedzi tých, ktorí výzvu dokončia, počas hry bude k dispozícii aj päť samostatných, vedľajších úloh. 

Tieto menšie výzvy bude možné absolvovať bez ohľadu na účasť v hlavnej súťaži a ponúknu šancu získať ďalšie ceny. Dizajn mince je inšpirovaný objavmi Sira Isaaca Newtona. Okrem toho, že tento učenec patril medzi najvýznamnejších britských vedcov, bol aj správcom Kráľovskej mincovne a viedol tvrdý boj proti falšovaniu meny. Novú päťlibrovú mincu už predstavili verejnosti v londýnskom Science Museum.

Práve tam dostal matematik Bobby Seagull vôbec prvý vyrazený kus a bol vyhlásený za Hráča číslo jeden. „Ako milovník matematiky som nadšený, že môžem byť ‚Hráčom jeden‘ pri tejto minci, ktorá je skutočným kryptografickým majstrovským dielom. Jej dizajn, inšpirovaný Newtonovým géniom, je fyzickým kľúčom, ktorý premieňa symboly a čísla na brilantnú hádanku. Toto nie je len minca, je to pozvánka na celonárodné intelektuálne dobrodružstvo,“ uviedol Seagull.

Ostatní mali úctu, ju LEN POHODILI: Záhada ženského hrobu pri Cardiffe nedá vedcom spať! ČO sa vtedy stalo?
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy? Vraj to ľudia NEBOLI! TEÓRIA o mimozemšťanoch dodnes rozdeľuje vedcov
Strieľajú na ne bez uspania! Pozrite sa, ČO thajskí vedci PICHAJÚ sloniciam v snahe zachrániť ľudské životy
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!
Ekbatana - prvé hlavné mesto v histórii Iránu
Otázkou ho dostala do úzkych, mladý muž habkal pred očami Viktora: ADELA, pýtaj sa TROCHU INAK!
Marcella Molnárová varuje: TOTO si musia v politike na Slovensku uvedomiť!
SNS hovorí o zastrašovaní: Obvinenie splnomocnenca Kotlára je podľa Michelka účelové
Špecializovaný trestný súd znovu otvorí kauzu Syseľ: Obžalovaní sa postavia pred súd
Nebezpečný víkend na cestách v Trenčianskom kraji: Štyria vodiči nafúkali viac ako promile alkoholu
Požiar letnej kuchyne v Trstíne: Policajti aj hasiči bojovali s plameňmi VIDEO
Havana sa topí v odpadkoch, smetiarske vozidlá nemajú dostatok paliva
ŠIALENSTVO na letisku: Mladík vyliezol na strechu lietadla a začal TANCOVAŤ! Skončil na psychiatrii
Obrovský požiar v Teheráne: Plamene zachvátili tamojší trh! Horeli stovky obchodov
Šokujúce slová poľského premiéra: Aféra Epsteina mohla byť operáciou ruskej KGB
Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1
Ani ROZVOD ju nezlomil! Cibulková na výstave zahviezdila: Krásna ako nikdy predtým
Problematický princ sa postavil PRED SÚD: Na krku má 38 trestných činov... Vinu odmieta!
Otázkou ho dostala do úzkych, mladý muž habkal pred očami Viktora: ADELA, pýtaj sa TROCHU INAK!
Máte v peňaženke POKLAD? Pozrite sa na drobné mince, možno práve tie vám vyhrajú ZLATÚ TEHLU za tisíce eur!
Strieľajú na ne bez uspania! Pozrite sa, ČO thajskí vedci PICHAJÚ sloniciam v snahe zachrániť ľudské životy
Toto je 5 najkrajších knižníc sveta - a k dvom to máme na skok!
Ostatní mali úctu, ju LEN POHODILI: Záhada ženského hrobu pri Cardiffe nedá vedcom spať! ČO sa vtedy stalo?
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)

ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
Kanadou otriasla obrovská tragédia: Pri autonehode zahynuli traja hokejisti
Kanadou otriasla obrovská tragédia: Pri autonehode zahynuli traja hokejisti
ZOH 2026 Poznáme mená vlajkonosičov slovenskej výpravy: Voľba padla aj na hokejovú hviezdu!
ZOH 2026 Poznáme mená vlajkonosičov slovenskej výpravy: Voľba padla aj na hokejovú hviezdu!
Odmena za fantastické výkony: Juraj Slafkovský sa stal držiteľom pohára
Odmena za fantastické výkony: Juraj Slafkovský sa stal držiteľom pohára
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY s Epsteinovými dievčatami: Na zozname hostí bol aj slovenský premiér, píše sa v spisoch
ŠIALENSTVO na letisku: Mladík vyliezol na strechu lietadla a začal TANCOVAŤ! Skončil na psychiatrii
Epsteinova kauza robí divy aj v našom parlamente! Prekvapivé spojenie, SNS hlasovalo s PS
Porovnávač cien sa rozšíri: Pozrite, ktoré POTRAVINY pribudnú do zoznamu! Počet sa zvýši o 100 percent

Ďalšie zo Zoznamu