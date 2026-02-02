Sklenaříková reaguje na KRITIKU od otca jej dcéry: Viem, čo sa mu NEPÁČI!

BRATISLAVA - Adriana Sklenaříková dorazila na Beauty Ball v spoločnosti snúbenca, francúzskeho speváka Marca Lavoinea. Popri úsmevoch a noblese však otvorila aj oveľa citlivejšiu tému – rozvod a aj poriadne štipľavú poznámku exmanžela!
Na tohtoročnom Beauty Balle nechýbali svetové mená ani domáce hviezdy – a medzi hosťami pútala pozornosť aj nádherná Adriana Sklenaříková. Na podujatie prišla po boku snúbenca, francúzskeho speváka Marca Lavoinea, s ktorým pôsobila vyrovnane a spokojne. Lenže hoci navonok žiari, v súkromí rieši obdobie, ktoré nie je jednoduché. Modelka totiž rieši rozvodové konanie s ešte stále manželom Aramom Ohanianom, s ktorým má dcérku Ninu. Rozvod neprebieha úplne hladko a (ex)manžel poslal Adriane štipľavý odkaz, keď ju značil titulom "príležitostná mama". A to poriadne zabolí...
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Adriana zároveň priznala ľútosť a rozčarovanie, že sa to pretriasa v médiách práve takýmto spôsobom. „Mne sa nepáčilo, čo napísal v novinách. Ja som o ňom v živote nenapísala nič zlé,“ zdôraznila a dodala, že pri rozchodoch býva realita často tvrdšia, než si ľudia myslia. „Možno viem pochopiť, keď sa dvaja ľudia rozídu, že možno je jeden, ktorý s tým nie úplne súhlasí.“ A v tomto prípade je to práve Adrianin (ex)manžel Aram. A čo ich dcéra – ako to celé vníma ona? Topmodelka sa vyjadrila aj k tejto otázke...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%