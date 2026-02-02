Šebestová na bále po boku záhadného muža z Austrálie: Fešák prehovoril!

BRATISLAVA - Beauty Ball Aleny Pallovej sa v priestoroch Bratislavského hradu opäť niesol v znamení elegancie, dychberúcich detailov, ale aj charitatívneho odkazu. Medzi hosťami nechýbala ani Magdaléna Šebestová, ktorá prišla po boku tajomného fešáka!
Beauty Ball, za ktorým stojí renomovaná lekárka Alena Pallová, sa za krátky čas zaradil medzi najvýraznejšie udalosti roka. Aj samotná Šebestová priznala, že minulý ročník v nej zanechal silný dojem. „Túto akciu považujem za jednu z najkrajších, čo na Slovensku máme. Alenka je známa tým, že je veľká detailistka a ja milujem eventy, ktoré majú všetko do detailu dotiahnuté,“ povedala otvorene.
Šebestová pritiahla pohľady aj zvoleným outfitom – v priesvitnej zlatej róbe z módneho ateliéru Lucre vyzerala skvostne. „Bola to moja jednoznačná voľba, lebo sú rafinované a zároveň veľa neodhaľujú,“ povedala s úsmevom bývalá Miss a zároveň pridala aj praktický detail, ktorý ocení každá žena. „Sú veľmi pohodlné, človek sa nemusí strážiť, takže som rada...“
A keďže Beauty Ball nie je len o róbach, ale aj o tom, ako sa žena cíti sama so sebou, prišla aj téma sebavedomia. „Podľa mňa to ide všetko vekom, skúsenosti sú na žene najkrajšie, taký kľud… a ono to nie je ani o sebavedomí, ale o tom, že si chce všetko užiť a nerieši maličkosti.“ A obdiv k sebavedomým ženám neskrýval ani Magdalénin partner. „Myslím, že v dnešnej dobe je krásne vidieť, ako sa ženy dokážu presadiť a presne to potrebujeme v dnešnom svete – úspešné inteligentné ženy.“ A ak by mal Ladislav porovnať ženy na Slovensku a v Austrálii… v čom vidí najväčší rozdiel?
