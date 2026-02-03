Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

DRÁMA na pohotovosti: Pacient mal v konečníku vrazený delostrelecký granát! Nemocnicu museli evakuovať

Mladíkovi vo francúzskom Toulouse vybrali na operačnej sále z konečníku delostrelecký granát.
Mladíkovi vo francúzskom Toulouse vybrali na operačnej sále z konečníku delostrelecký granát. (Zdroj: X/Isaac)
© Zoznam/lc

TOULOUSE – Na túto víkendovú nočnú smenu lekári len tak nezabudnú. Na pohotovosť prišiel mladík s bolesťami v zadnej časti tela. Počas chirurgického zákroku prišlo desivé odhalenie. V budove hrozil výbuch. Lekári museli volať pyrotechnikov.

Nočná smena zo soboty na nedeľu 1. februára bola pre lekárov v Toulouse doslova ako z akčného filmu. V nočných hodinách pribehol na pohotovosť mladík (24), ktorý sa sťažoval na silnú bolesť v konečníku. Lekárom mal povedať, že do tela si svojvoľne vložil nejaký predmet. Neuviedol však, čo to bolo. Informuje o tom El País. 

Šok počas operácie 

Pre lekárov slúžiacich na pohotovosti to nebolo nič netradičné. Mladíka ihneď odviezli na operačnú sálu. Zákrok začal o druhej hodiny v noci. Nález bol pre všetkých doslova šokujúci. Chirurgovia vytiahli z konečníka pacienta delostrelecký granát o dĺžke 20 cm a hrúbke 4 cm. 

Keďže si mysleli, že granát môže každú chvíľu vybuchnúť, celý zákrok museli ihneď prerušiť. Do nemocnice prišli o pár minút muži zákona aj pyrotechnici. Časť komplexu evakuovali a okolo operačnej sály vytvorili bezpečnostný perimeter. Pyrotechnici zistili, že išlo o granát z roku 1918, ktorý ale našťastie nepredstavoval podľa nich žiadne nebezpečenstvo. 

Prípad začala riešiť polícia. "Pacienta čaká v najbližších dňoch vypočúvanie, aby vysvetlil, ako sa dostal k tejto munícii." Muži zákona odmietajú poskytnúť ďalšie informácie. 

Viac o téme: NemocnicaGranátEvakuáciaPyrotechniciFrancúzskoToulouseKonečníkOperácia
