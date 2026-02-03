PANIKA v Európe: Ruská stíhačka krúžila nad TOUTO oblasťou! Bola vybavená ŠPECIÁLNYMI raketami

BALTSKÉ MORE – Ruské letectvo sa postaralo opäť o poriadny rozruch. Nad niektorými európskymi krajinami začala manévrovať neohlásená stíhačka s červenou hviezdou na chvoste. Viacerých expertov navyše zaskočila aj ďalšia vec. Jej vybavenie bolo veľmi neobvyklé.
Spojeným aliančným silám sa v rámci nedávnej misie NATO "Baltic Air Policing (BAP)" podarilo zachytiť nad Pobaltím niekoľko ruských bojových lietadiel. Zaslúžili sa o to stíhačky španielskeho letectva F-18M Hornet, ktoré medzi nepriateľskými lietadlami identifikovali jednu zvláštnosť. Stíhačka ruského námorníctva Su-30SM2 bola vybavená špeciálnymi zbraňami.
Zo základne v Kaliningrade
Španielske stíhačky vzlietli v rámci misie z leteckej základne Šiauliai v Litve a operovali nad Pobaltím. Ako dňa 28. januára informovalo španielske ministerstvo obrany, ide o stálu spojeneckú operáciu zameranú na ochranu vzdušného priestoru členských krajín a východného krídla Aliancie.
Portál The Aviatiniost uviedol, že španielske stíhačky z letky Ala 15 a leteckého oddielu DAT Vilkas zachytili bojové lietadlá v medzinárodnom vzdušnom priestore v blízkosti zóny NATO. Podľa experta na ruské letectvo Guya Plopského išlo o model 81 Blue (RF-81885) z leteckého pluku na zákaldni Čerňachovsk v Kaliningradskej oblasti.
Prvýkrát nad Pobaltím
I keď zo strany Ruskej federácie nejde o ojedinelú záležitosť, Moskva dlhodobo vykonáva letecké manévre blízko hraníc NATO aj nad Baltským morom, toto zachytenie je napriek tomu prekvapujúce. Stíhačka Su-30SM bola totiž vybavená niekoľkými protiradarovými raketami Ch-31A a/alebo Ch-31P/PK, ktoré boli doplnené o kazetovú muníciu série RBK-500. Podľa experta ide o bojové nasadenie určené proti lodiam, ponorkám a protivzdušnej obrany nepriateľa.
"Podobné zbrane Rusi použili na Su-30SM aj v čierno mori, kedy zaútočili na ukrajinské plavidlá. V rámci pobaltského regiónu však ide o prvé takéto bojové nasadenie," poznamenal.
Ruská agentúra TASS v rovnakom čase informovala, že ruská flotila v Baltskom mori (Kaliningradská oblasť) spustila vojenské cvičenia, kde lietadlá Su-30SM2 a Su-24M nacvičovali útoky na pozemné ciele. V doterajšom priebehu sa však nepotvrdilo, či bolo zachytené ruské lietadlo tiež súčasťou tohto cvičenia.