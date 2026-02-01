Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!

BRATISLAVA - Bratislavský hrad sa opäť premenil na miesto noblesy, trblietok a zvučných mien. Druhý ročník Beauty Ballu pritiahol okrem iných známych osobností aj manželov Ivana a Marián Gáboríkovcov.
Pri príchode bývalej tanečníčky a bývalého hokejistu bolo jasné, že toto bude jeden z najsledovanejších módnych momentov večera. Ivana doslova brala dych. Na červený koberec prišla v trblietavých šatách z priehľadného materiálu, ktoré pôsobili luxusne, odvážne a zároveň veľmi elegantne. A keď padla otázka, či vznikli špeciálne na túto príležitosť, odpoveď bola okamžitá. „Určite áno… vznikli v spolupráci s Ferom Mikloškom,“ prezradila Ivana.
Za svojou manželkou nezaostával ani Marián. Aj on stavil na extravagantnejší štýl – a rozhodne to nebola náhoda. „Toto sme dali tiež s Ferom Mikloškom dokopy,“ dodal Marián, ktorý tentoraz nevsadil len na smokingovú istotu a oživil ju poriadne extravagantným kúskom. Konzervatizmus a nuda teda u manželov nehrozí a Gáboríkovci opäť ukázali, že si módu užívajú a neboja sa byť moderní, výrazní a trochu iní.
Dvojica si ples užívala a pre Ivanu, ktorá sa v živote natancovala až-až, má dnes plesový večer úplne inú príchuť. „Ja sa teším, pretože od malička som chodila pracovne na plesy a bolo ich neúrekom… a konečne si ich môžem užívať zo strany hosťa, vychutnať si to jedlo a nebyť v strese vzadu, či sa mi podarí tanec,“ priznala s úsmevom krásna blondínka.
Beauty Ball je však aj o sebavedomí žien – a zaujímalo nás, či Mariánovi imponujú sebavedomé partnerky. „Mám rád sebavedomé ženy, ale odtiaľ-potiaľ… nemám rád takú tú aroganciu. Ale ja si myslím, že sebavedomá žena dodá tej kráse ešte viac,“ dodal. A ako to má so sebavedomím Ivana? Jej odpoveď vás zaskočí!