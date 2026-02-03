Pozor na poľadovicu: Meteorológovia vydali výstrahy pre celé Slovensko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ. Pre niektoré okresy stredného a východného Slovenka platia aj výstrahy pred snežením. Ide takmer o celý Banskobystrický kraj a okres Rožňava. Ojedinele tam môže napadnúť desať až 12 cm nového snehu. Snehové jazyky sa môžu naďalej tvoriť vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja a okresoch Levice a Nové Zámky.
(Zdroj: shmu.sk)