Chlapci (14,15) sa ilegálne viezli medzi vozňami električky: Desivé kamerové záznamy, polícia začala okamžite konať

PRAHA - Pražské ulice sa stali svedkom niečoho, čo pobúrilo nielen šoféra MHD, ale aj bezpečnostné zložky. Uprostred večera sa totiž partia pubertiakov rozhodla, že si "spestrí večer" ilegálnou jazdou na električke. Sadli si jednoducho medzi vozne a rozhodli sa takto dopraviť k svojmu cieľu. Zábavka im dlho nevydržala a situáciu museli vysvetľovať dokonca rodičom.
Na veľmi nebezpečnú jazdu medzi vozňami upozornila mestská polícia v Prahe na sociálnej sieti.
Chceli si zvýšiť adrenalín
Polícia celú situáciu otvorila tak, že mladí ľudia si chceli "okoreniť večer". "Dvaja chlapci vo veku 15 a 14 rokov si chceli vyskúšať nočnú jazdu na spriahle medzi vozidlami električky. Riskantnú zábavu natáčala kamarátka," popisujú. Na videu počuť, ako sa strážnici medzi sebou rozprávajú o spôsobe, akým mladíkov potrestajú. "Títo dvaja chlapci sa snažili nastúpiť nelegálne na električku. Majú asi trinásť rokov, v čiernych budnách a majú so sebou aj nejakú dievčinu," popisuje dianie spred kamier jeden zo strážnikov.
"Teraz sú na križovatke Jičinská - Vinohradská, ano? To sú oni, presne," spresňuje polohu mladistvých ďalší strážnik.
Keď im ich zámer vodič električky číslo 11 prekazil a zavolal strážnikov, odišli okamžite k tej protiidúcej. "V spolupráci s operátorom mestských kamier našla vyslaná hliadka osoby zodpovedajúce popisu pri vstupe do metra vo Vinohradskej ulici, kde si ich prevzali privolaní rodičia. Celá vec bola oznámená na OSPOD a Polícii ČR, priestupkové rokovanie bude riešiť príslušný správny orgán," prisľúbili policajti.