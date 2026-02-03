Záber, z ktorého trhá srdce! Pes mal dlhé hodiny zúfalo štekať uväznený na parapete: Potom prišiel pád

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Koncom januára došlo v Považskej Bystrici k hroznej udalosti. Na parapete balkóna jedného z panelákov okoloidúci zazrel zúfalého psa. Vystrašené zviera sa niekoľko hodín malo zúfalo ohlasovať štekaním. Muž zavolal pomoc, žiaľ, pes krátko na to spadlo.
K nešťastnej udalosti malo dôjsť na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici v stredu 28. januára. Upozornil naň Československý kastračný program na sociálnej sieti. „Na parapete balkóna na asi 10. poschodí sa nachádzal úbohý kríženec ovčiaka, ktorý tu mal byť podľa informácii niekoľko hodín a úpenlivo štekať. Svedok, ktorý psa zbadal a volal ihneď mestskú políciu, sa po telefonáte snažil psíka odfotiť. Žiaľ, v tej sekunde pes z parapety spadol,“ uviedli. Zviera nemalo šancu pád z tejto výšky prežiť.
„Prípad aktívne riešime s kompetentnými a nakoľko nám príde byť viac než nepravdepodobné, že by sa pes veľkého vzrastu na túto parapetu dokázal akokoľvek vyvrieť sám, svedkovia v tejto súvislosti sú nesmierne dôležití. Pomôžte nám objasniť tento prípad, nebuďte ľahostajní," požiadali ľudí.
Neskôr doplnili, že podľa doposiaľ dostupných informácii sa pes zrejme dostal na parapetu cez žalúzie. Na balkón mal byť zatváraný pravidelne a teda pravidelne aj štekával celé hodiny, na čo sa mali sťažovať opakovane susedia. „Zatiaľ sme nenašli nikoho, kto by videl tohto psíka niekedy venčeného,“ dodali. „Jedno je však isté - veľa z vás volalo (hasičom, mestskej polícii, domovníkovi…) a riešilo situáciu, žiaľ, kým nejaká pomoc dorazila, psík spadol Veríme, že situácia bude poriadne prešetrená a majiteľ/či majitelia si už nikdy nebudú môcť zadovážiť ďalšie zviera. Toto je cieľ, pretože aj v prípade nezodpovednosti na to doplatil psík životom,“ uviedli.