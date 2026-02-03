Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Záber, z ktorého trhá srdce! Pes mal dlhé hodiny zúfalo štekať uväznený na parapete: Potom prišiel pád

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Československý kastračný program)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Koncom januára došlo v Považskej Bystrici k hroznej udalosti. Na parapete balkóna jedného z panelákov okoloidúci zazrel zúfalého psa. Vystrašené zviera sa niekoľko hodín malo zúfalo ohlasovať štekaním. Muž zavolal pomoc, žiaľ, pes krátko na to spadlo.

K nešťastnej udalosti malo dôjsť na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici v stredu 28. januára. Upozornil naň Československý kastračný program na sociálnej sieti. „Na parapete balkóna na asi 10. poschodí sa nachádzal úbohý kríženec ovčiaka, ktorý tu mal byť podľa informácii niekoľko hodín a úpenlivo štekať. Svedok, ktorý psa zbadal a volal ihneď mestskú políciu, sa po telefonáte snažil psíka odfotiť. Žiaľ, v tej sekunde pes z parapety spadol,“ uviedli. Zviera nemalo šancu pád z tejto výšky prežiť.

 
 

„Prípad aktívne riešime s kompetentnými a nakoľko nám príde byť viac než nepravdepodobné, že by sa pes veľkého vzrastu na túto parapetu dokázal akokoľvek vyvrieť sám, svedkovia v tejto súvislosti sú nesmierne dôležití. Pomôžte nám objasniť tento prípad, nebuďte ľahostajní," požiadali ľudí.

Neskôr doplnili, že podľa doposiaľ dostupných informácii sa pes zrejme dostal na parapetu cez žalúzie. Na balkón mal byť zatváraný pravidelne a teda pravidelne aj štekával celé hodiny, na čo sa mali sťažovať opakovane susedia. „Zatiaľ sme nenašli nikoho, kto by videl tohto psíka niekedy venčeného,“ dodali. „Jedno je však isté - veľa z vás volalo (hasičom, mestskej polícii, domovníkovi…) a riešilo situáciu, žiaľ, kým nejaká pomoc dorazila, psík spadol Veríme, že situácia bude poriadne prešetrená a majiteľ/či majitelia si už nikdy nebudú môcť zadovážiť ďalšie zviera. Toto je cieľ, pretože aj v prípade nezodpovednosti na to doplatil psík životom,“ uviedli.

 

Viac o téme: PesPádPovažská BystricaČeskoslovenský kastračný program
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Upútavka na novú talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou
Upútavka na novú talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou
Prominenti
Pellegrini prijal veľvyslancov: Slovensko je súčasťou EÚ a potrebuje aby ostala silná
Pellegrini prijal veľvyslancov: Slovensko je súčasťou EÚ a potrebuje aby ostala silná
Správy
Splnomocnenec vlády Peter Kotlár podáva sťažnosť voči vzneseniu obvinenia
Splnomocnenec vlády Peter Kotlár podáva sťažnosť voči vzneseniu obvinenia
Správy

Domáce správy

FOTO Záber, z ktorého trhá
Záber, z ktorého trhá srdce! Pes mal dlhé hodiny zúfalo štekať uväznený na parapete: Potom prišiel pád
Domáce
Incident pri reštaurácii na
Incident pri reštaurácii na Námestí SNP v Bratislave: Polícia prípad vyšetruje
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Poslanci schválili reformu obchodného
Poslanci schválili reformu obchodného registra: Diskutovali aj o TÝCHTO témach
Domáce
Dobrovoľní hasiči vo Zvolene zasahovali pri desiatkach udalostí, pomáhali aj pri povodniach a požiaroch
Dobrovoľní hasiči vo Zvolene zasahovali pri desiatkach udalostí, pomáhali aj pri povodniach a požiaroch
Banská Bystrica

Zahraničné

Granátový útok v Kodani
Granátový útok v Kodani má verdikt: Dvaja mladíci zo Švédska skončili za mrežami
Zahraničné
Silné sneženie paralyzovalo leteckú
Silné sneženie paralyzovalo leteckú dopravu vo Frankfurte: Prevádzku letiska dočasne pozastavili
Zahraničné
Silné mrazy a poľadovica
Silné mrazy a poľadovica komplikujú situáciu v Poľsku: Zatvorili viac než 500 škôl
Zahraničné
Vojvodkyňa z Yorku Sarah
ŠKANDALÓZNE Vojvodkyňa prosila Epsteina, aby si ju zobral za ženu: Som k tvojím službám!
Zahraničné

Prominenti

Dominika Jurena Stará s
Dominika si na šťastnú správu musela počkať 7 mesiacov: Prišlo to, až keď sa vzdala nádeje
Domáci prominenti
Kövešová viac ako rok
Kövešová viac ako rok po ÚTOKU: Ozvala sa z nemocnice... Vážne NÁSLEDKY si nesie dodnes!
Domáci prominenti
Kim Kardashian
Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková a Miriam
Ani ROZVOD ju nezlomil! Cibulková na výstave zahviezdila: Krásna ako nikdy predtým
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pravda o Slovákoch: Vyčerpané
Pravda o Slovákoch: Vyčerpané ženy, mladí uprednostňujú styling pred hygienou a každý 3. muž ignoruje rannú ústnu hygienu!
vysetrenie.sk
Zázrak z kapsule? Lekári
Zázrak z kapsule? Lekári liečia rakovinu pomocou ľudských VÝKALOV! Šokujúce výsledky štúdie zmenia všetko, čo ste vedeli
Zaujímavosti
Máte v peňaženke POKLAD?
Máte v peňaženke POKLAD? Pozrite sa na drobné mince, možno práve tie vám vyhrajú ZLATÚ TEHLU za tisíce eur!
Zaujímavosti
Strieľajú na ne bez
Strieľajú na ne bez uspania! Pozrite sa, ČO thajskí vedci PICHAJÚ sloniciam v snahe zachrániť ľudské životy
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)

Šport

Neuveriteľná senzácia! Žilina v Lige majstrov šokujúco vyradila slávny Liverpool FC
Neuveriteľná senzácia! Žilina v Lige majstrov šokujúco vyradila slávny Liverpool FC
Slovensko
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
Slováci na ZOH 2026
Najkrajšia správa pre Martina Fehérváryho: Jeho malá princezná dostala typické slovenské meno
Najkrajšia správa pre Martina Fehérváryho: Jeho malá princezná dostala typické slovenské meno
NHL
HC Košice – HK Spišská Nová Ves: Online prenos z dohrávky 37. kola Tipsport ligy
HC Košice – HK Spišská Nová Ves: Online prenos z dohrávky 37. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Výber receptov
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Knedle a noky

Technológie

Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Armádne technológie
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Umelá inteligencia
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Windows
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Bulvár

Bývanie

Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Pre kutilov

Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Partnerské vzťahy
Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záber, z ktorého trhá
Domáce
Záber, z ktorého trhá srdce! Pes mal dlhé hodiny zúfalo štekať uväznený na parapete: Potom prišiel pád
Vojvodkyňa z Yorku Sarah
Zahraničné
ŠKANDALÓZNE Vojvodkyňa prosila Epsteina, aby si ju zobral za ženu: Som k tvojím službám!
Letecký pohľad na Niscemi,
Zahraničné
Sicílske mesto ako časovaná bomba? Po KATASTROFE majú zbúrať 137 domov! Prokuratúra pritvrdzuje, SLOVÁ starostu
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY
Domáce
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY s Epsteinovými dievčatami: Na zozname hostí bol aj slovenský premiér, píše sa v spisoch

Ďalšie zo Zoznamu