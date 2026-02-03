Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1

PARÍŽ - Kim Kardashian sa podľa najnovších informácií zahraničných bulvárnych plátkov po Paríži zakráda v spoločnosti jedného z najúspešnejších pretekárov Formuly 1. Hoci sa poznajú roky, za posledný mesiac ich "načapali" spolu viackrát. Minulý víkend vraj strávili len vo dvojici v Británii a odtiaľ sa presunuli do Paríža.
Na poli lásky nie je Kim Kardashian žiadnym nováčikom. Má za sebou niekoľko nevydarených vzťahov, aj stroskotaných manželstiev. Posledné roky ju však nevidieť po boku žiadneho konkrétneho muža. Venuje sa najmä deťom, sebe, svojej značke SKIMS a tiež štúdiu práva. Je však možné, že sa do jej života znova vkradla láska!
Od nového roka sa totižto až príliš často objavuje v spoločnosti jedného muža. A nie je to len tak hocikto. Reč je o Lewisovi Hamiltonovi! Jeden z najlepších pretekárov Formuly 1 začína novú kapitolu života. Po dlhých rokoch v klube Mercedesu totižto prestúpil do Ferrari a túto sezónu odjazdí s najlepším autom, aké formula kedy mala. A možno si konečne našiel aj najlepšiu ženu!
Kim a Lewis sa poznajú už mnoho rokov. Priebežne sa stretávali na rôznych podujatiach a vždy sa k sebe správali priateľsky. Istú dobu si bol Lewis veľmi blízky s Kiminou nevlastnou sestrou Kendall Jenner a Kimina matka Chris Jenner sa netajila tým, že Lewis by bol ideálnym partnerom pre jej dcéru. Dcéra je to síce iná, ale dokonalý frajer Lewis, má dvere do prominentnej rodiny očividne otvorené.
A kde sa všetky tie špekulácie zobrali? Nuž, na novoročnej párty u Kate Hudson v Aspene. Tej sa zúčastnili obaja, i keď žiadne spoločné fotografie odtiaľ neexistujú. A tento posledný víkend vraj strávili spolu v Anglicku. Podľa infomrácií viacerých zahraničných portálov, vrátane DailyMail strávili noc v exkluzívnom Estelle Manor v Cotswolds, kde mali údajne súkromný prístup do kúpeľov.
Kim odletela z LA na svojom súkromnom lietadle za 100 miliónov libier a dorazila s dvoma bodyguardmi, aby strávila čas s Lewisom vo vidieckom sídle. Zdroje uviedli, že Kim, ktorá zrejme prišla s horou batožiny, sa pridala k Lewisovi na jedlo v súkromnej izbe. Na fotkách portálu TMZ z druhého februára sú zasa zachytení ako spolu nastupujú do lietadla smerujúceho do Paríža. Ktovie, aké ďalšie informácie nám prinesie ich spoločný pobyt v meste lásky. Bude to rozprávkova romanca alebo len ďalšia neoverená klebeta?
