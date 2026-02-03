Pozor na vykrádanie bytov! Trnavská polícia vyzýva občanov na zvýšenú ostražitosť

TRNAVA - Polícia v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) vyzýva obyvateľov bytových domov na zvýšenú ostražitosť a aby si všímali podozrivé správanie, ktoré môže súvisieť napríklad s typovaním bytov na vykradnutie. V prípade spozorovania podozrivých osôb alebo okolností by mali okamžite kontaktovať políciu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podľa polície je potrebné všímať si osoby, ktoré sa bezdôvodne pohybujú v spoločných priestoroch obytného domu, napríklad falošní elektrikári, poštári, dovozcovia jedla. „Tieto osoby účelovo vyhľadávajú bytové domy, ktoré nemajú kamerový systém, preto odporúčame správcom domov, aby zabezpečili spoločné priestory,“ ozrejmila.
Zdôraznila tiež, že pracovníci plynární, elektrární či správcovských spoločností vopred avizujú plánované návštevy a sú povinní sa na vyzvanie preukázať služobným preukazom. Medzi varovné signály môže patriť aj výskyt nezvyčajných detailov. „Napríklad prelepené dverové priezorníky, posunuté rohože, prelepené zámky vchodových dvier, nedoliehanie vchodových dvier a podobne,“ doplnila.
Páchatelia si podľa polície môžu overovať prítomnosť obyvateľov v bytoch najmä klopaním alebo zvonením na dvere, pričom sa po otvorení vyhovárajú na omyl alebo hľadajú údajného adresáta objednávky. Zisťujú aj informácie od susedov o neprítomnosti obyvateľov či ich dovolenkách. Polícia apeluje na občanov, aby nevpúšťali neznáme osoby do bytových domov, neposkytovali informácie o sebe ani o susedoch a boli obozretní pri pohybe cudzích osôb v spoločných priestoroch. Zároveň upozorňuje, že ani bezpečnostné dvere nemusia úplne zabrániť vlámaniu.